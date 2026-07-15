Sicurezza urbana, a Prato al via i Gruppi di segnalazione di vicinato

Migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio valorizzando la collaborazione fra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per contrastare situazioni di degrado urbano.

Con questo obiettivo si è svolto questa mattina al Comando della Polizia locale di Prato l’incontro per illustrare l’intenzione dell’amministrazione ad attivare i ‘Gruppi di segnalazione di vicinato’, presieduto dall’assessore alla Sicurezza urbana Enrico Vellucci con la partecipazione dei rappresentanti delle zone di Maliseti, via Petrarca, Fontanelle, Grignano, Lungobisenzio, piazza Europa-viale Vittorio Veneto, Castellina e Mezzana.

I Gruppi saranno costituiti su base volontaria e avranno il ruolo di segnalare al proprio coordinatore di riferimento eventuali fatti, circostanze e anomalie che possono costituire un pericolo per la sicurezza del proprio territorio. I coordinatori dei gruppi, che saranno individuati dal Comune e formati dalle forze dell’ordine attraverso incontri periodici, provvederanno poi a informare il referente della Polizia locale.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i contenuti del protocollo, le linee guida e i dettagli dell’iniziativa, che saranno pubblicati a breve sul sito del Comune insieme alle modalità di adesione all’iniziativa. I Gruppi partiranno quanto prima.

“Sono soddisfatto dell’interesse dimostrato dai cittadini delle varie frazioni di Prato, che hanno espresso la loro disponibilità a collaborare e contribuire nel rendere la città un posto più sicuro – ha detto l’assessore Vellucci -. Si tratta di persone che hanno esperienze pregresse in iniziative simili e che sanno come affrontare queste tematiche”.

Come è specificato nel protocollo, per quanto riguarda situazioni di immediato pericolo, i cittadini possono segnalare fatti gravi al numero di emergenza 112 o all’applicazione YouPol.