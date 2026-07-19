Incendio boschivo in Versilia, in azione due elicotteri

Un incendio boschivo sviluppatosi nella zona di Malbacco, nel comune di Seravezza, in Versilia (Lucca), sta impegnando due elicotteri regionali con lanci sul costone della montagna per evitare la propagazione del fuoco verso i crinali, in zone ancora più inaccessibili da terra.
La forte pendenza, si spiega dal Servizio regionale antincendi, “complica il lavoro delle squadre a terra. E’ in corso di valutazione da parte del direttore delle operazioni di regione toscana, il rinforzo del dispositivo di spegnimento”. Squadre dell’Antincendio boschivi, di volontari e operai forestali continuano intanto a operare con l’aiuto di un elicottero della flotta regionale, coordinati da un direttore delle operazioni, per completare le operazioni di bonifica dell’incendio sviluppatosi ieri sera nella pineta di Levante a Viareggio: nella giornata odierna c’è stata un ripresa.