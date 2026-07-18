Tramvia Firenze, 20 luglio posa della prima pietra linea Leopolda-Piagge

Sarà posata lunedì prossimo la prima pietra della linea 4.1 della tramvia Leopolda-Le Piagge. In Palazzo Vecchio sono stati illustrati i numeri del nuovo tratto, investimento da 202 milioni con fondi statali, di Rfi (3,5) e Comune di Firenze (27) a cui se ne aggiungono 30 dalla Regione Toscana per le opere di viabilità collegata e, col prossimo bilancio di previsione, ulteriori 12 per la realizzazione di un parcheggio scambiatore.

La durata dei lavori sarà di 800 giorni. La linea 4.1 è lunga 6,4 chilometri (di cui 3,4 sull’attuale sede ferroviaria) con 13 fermate, dotate di pensiline e un tempo di percorrenza di 21 minuti, con una corsa nelle ore di punta ogni 6’25”, i passeggeri stimati sono circa 8,1 milioni l’anno. Dal punto di vista ambientale è prevista una riduzione del 70% di emissioni di Co2 al km per passeggero. Tra le altre opere previste, l’adeguamento del sottopasso pedonale da via Baracca al campo sportivo La Trave, la predisposizione per il sottopasso ferroviario da via Stazione delle Cascine alla fermata ‘Indiano’, un parcheggio scambiatore da 258 posti tra via Stazione delle Cascine e rampe Viadotto dell’Indiano, il collegamento diretto tra il capolinea della tramvia e la stazione ferroviaria delle Piagge. Inoltre in via del Barco sarà eliminato il sottopasso ferroviario, sostituto con attraversamenti a raso a 2 corsie della sede tranviaria; intervento analogo in via delle Cascine.

“E’ una giornata molto importante, parte un’opera strategica per la città, attesa da tantissimo tempo, in particolar modo dai cittadini delle Piagge, ma da tutti i residenti in quell’area di Firenze”, le parole della sindaca Sara Funaro. “Avevamo detto che entro l’estate sarebbe partito questo intervento e oggi ci siamo. Per quanto riguarda l’impatto sulla viabilità, sarà molto minore rispetto rispetto alle linee perché corre per buona parte sui binari ferroviari”. Il presidente della Toscana Eugenio Giani parla di “grande sinergia” tra Regione e Comune, sottolineando come la nuova strada consentirà da via Pistoiese di arrivare direttamente alla Leopolda e “dimezzerà il traffico verso via Baracca”. Per l’assessore comunale Andrea Giorgio “è un’operazione di trasformazione urbana notevolissima”, “c’è un’aspettativa molto alta, dobbiamo iniziare e finire i lavori in tempo”.