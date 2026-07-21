Nuovo stop treni a Firenze, seconda fase di lavori al ponte al Pino dalle 22 del 26 luglio

“Nella prima fase di chiusura ferroviaria per l’intervento su ponte al Pino dopo un lungo lavoro preparatorio, possiamo dire che l’emergenza è stata gestita, grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti ed anche allo spirito di adattamento dei viaggiatori e dei pendolari”, “voglio sperare che in questa seconda fase l’esperienza maturata nella prima sia utile per perfezionare il sistema”. Così l’assessore toscano ai trasporti Filippo Boni in vista della nuova fase a Firenze dei lavori al Ponte al Pino, dalle 22 del 26 luglio alla mattina 30 luglio, con lo stop al passaggio dei treni tra le stazioni di Santa Maria Novella e di Campo di Marte, tagliando di fatto nuovamente l’Italia in due.

“Ringrazio tutti – aggiunge in una nota -, rinnovo l’appello ad informarsi e controllare gli aggiornamenti dei canali in tempo reale e confido che il lavoro di squadra attivato durante i primi giorni di chiusura possa portare a vivere con minore disagio possibile anche questa nuova fase di un’emergenza che non è solo regionale, ma nazionale e che va a interessare a vario titolo tutte le linee ferroviarie toscane”.

La Regione Toscana, il Comune di Firenze e degli altri soggetti coinvolti, si sottolinea, torneranno a lavorare per contenere le criticità, garantendo informazione, navette continue, monitoraggio e sostegno, così come avvenuto nei giorni dal 6 al 9 luglio. E’ tuttavia necessario anche in questa fase limitare al massimo gli arrivi a Firenze e utilizzare, quanto più possibile, lo smartwork.