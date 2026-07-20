Firenze: assessore posta video con intitolazione ‘piazza Carlo Giuliani”, cdx insorge: fa pubblicità a atto vandalico

Polemica del centrodestra a Firenze contro l’assessore comunale Andrea Giorgio che sui propri canali social, ricordando il 25/o anniversario del G8 di Genova 2001, ha postato un video di allora in cui un manifestante ‘ribattezzava’ piazza Alimonda in piazza Carlo Giuliani, accompagnato dalla scritta ‘Ora e sempre’.

“Con incredulità abbiamo visto e rivisto il video pubblicato dall’assessore Giorgio sul proprio profilo Instagram, nel quale viene rilanciato e persino commentato il danneggiamento di una lapide, dedicata – ricordiamolo – al cardinale e arcivescovo di Genova Gaetano Alimonda (1818-1891)”, scrivono in una nota i capigruppo Luca Santarelli (Gruppo Misto-Noi Moderati), Angela Sirello (FdI), Alberto Locchi (Forza Italia), Eike Schmidt (Lista Civica Schmidt) e Guglielmo Mossuto (Lega).

“Qualunque sia la motivazione addotta, un atto vandalico resta atto vandalico – proseguono – È grave che chi rappresenta le istituzioni scelga di dare visibilità a un gesto potenzialmente penalmente rilevante, anziché condannarlo con fermezza. Un assessore non è un attivista qualunque: ha il dovere di rispettare e difendere la legalità, anche quando il bersaglio dell’azione non incontra le sue simpatie politiche”. Dal centrodestra arriva la richiesta a Giorgio “di rimuovere immediatamente il video, prendere pubblicamente le distanze dall’accaduto e chiarire la propria posizione. Chiediamo inoltre alla sindaca Funaro se ritenga questo comportamento compatibile con la permanenza nella giunta comunale”. “Firenze – concludono – merita amministratori capaci di rappresentare tutti i cittadini, non esponenti istituzionali che strizzano l’occhio a chi danneggia il patrimonio pubblico. La legalità non può essere applicata a corrente alternata”.