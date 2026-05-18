Giorgio, ‘Ztl viola pressi stadio? I residenti devono essere tutelati’

“I residenti della zona intorno allo stadio hanno ragione a chiedere di essere più tutelati durante le partite”. Lo ha affermato Andrea Giorgio, assessore alla viabilità del Comune di Firenze, rispondendo alle domande dei giornalisti su un’ipotesi di ‘Ztl viola’ per ridurre l’afflusso di auto private verso lo stadio Artemio Franchi. “Abbiamo visto il giorno in cui era chiuso Ponte al Pino per Fiorentina-Cagliari – ha detto – che si può arrivare allo stadio con grande serenità senza usare l’auto privata, senza invadere Campo di Marte e trovando un equilibrio tra la residenza e chi vuole giustamente andare allo stadio a divertirsi”.

Secondo Giorgio, che ha parlato a margine di una riunione del collegio di vigilanza sulla tramvia, “dobbiamo fare un lavoro importante: con i lavori per la tramvia è evidente che non possiamo portare 20.000 persone allo stadio con le macchine e che dovremmo lavorare a rafforzare da un lato il servizio pubblico con gli autobus, dall’altro mettere in piedi un sistema anche di navette con i treni, perché per le partite serali c’è modo di arrivare allo stadio ma non c’è modo di tornare indietro; e poi per agevolare tutte le altre modalità sostenibili per arrivare allo stadio”.

Dunque, ha concluso l’assessore, “abbiamo parlato con il presidente del Quartiere 2 Pierguidi, lavoreremo nei prossimi mesi per costruire una proposta che tenga insieme le esigenze dei tifosi di andare allo stadio a divertirsi, ma anche quelle dei residenti di Campo di Marte di non essere sormontati da macchine parcheggiate ovunque, da una sosta selvaggia e da una situazione che è poco vivibile”.