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Criminalità giovanile, Firenze: 16 arresti tra cui un minore e 13 denununciati

By Domenico Guarino
Firenze

 Sedici persone arrestate, tra cui un minore, e 33 denunciate, tra cui 13 minorenni, su 1.500 persone identificate. Questo il bilancio complessivo delle operazioni, svolte anche a Firenze, nell’ambito dell’operazione ad alto impatto in 44 province italiane, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, per contrastare la criminalità giovanile.

L’attività nel capoluogo toscano ha interessato non solo i luoghi più visitati dai turisti, come piazzale Michelangelo, Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza della Repubblica, piazza Pitti, piazza Dalmazia, piazza San Jacopino ma anche i popolosi quartieri di Campo di Marte, Novoli, Isolotto e altre aree periferiche dove sono stati predisposti mirati servizi soprattutto negli orari di incontro di giovani.

Durante i controlli, effettuati anche in sale giochi e nei luoghi della cosiddetta ‘movida’, sono state inflitte 10 sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti, tre multe per violazione del Codice della Strada. Sospesa la licenza a una paninoteca in via Forlanini ritenuta ritrovo di persone con precedenti.

Inoltre, sempre a Firenze, sono stati sequestrati circa 6 chili di cocaina, circa 165 Kg di cannabinoidi, 105 grammi di ecstasy e modiche quantità di ketamina, metadone e ecstasy, oltre a più di 29.000 euro in banconote di vario taglio. Sequestrati anche tre coltelli. Infine, sono stati monitorati oltre 100 profili social di giovani dediti alla commissione di reati.

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