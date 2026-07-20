Controradio Streaming
Lun 20 Lug 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaDroga: aggredisce genitori ultraottantenni per avere soldi, va in carcere
Cronaca

Droga: aggredisce genitori ultraottantenni per avere soldi, va in carcere

By Redazione
Spaccata con auto in centro commerciale, furto in gioielleria

Un uomo di 51 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione dai carabinieri di Calcinaia (Pisa), dopo un’indagine-lampo scaturita da una querela formalizzata pochi giorni prima dal padre dell’arrestato per le condotte aggressive del figlio, già noto alle forze dell’ordine per problemi di tossicodipendenza.

Il 51enne, secondo quanto accertato dai militari, disoccupato e convivente con i genitori ultra80enni, ha più volte chiesto denaro per acquistare la droga, spesso minacciandoli e in qualche caso aggredendoli anche fisicamente.

I carabinieri hanno ricostruito che le violenze, sia verbali che fisiche, si protraevano dal 2025 verso entrambi i genitori e in pochi giorni hanno raccolto numerosi indizi di colpevolezza che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo l’arresto, il 51enne è stato trasferito alla casa circondariale Don Bosco di Pisa.

Articolo precedente
Elio e Le Storie Tese al Musart Festival di Firenze
Articolo successivo
THE CLASH, THE PUNK & THE REGGAE – Speciale Bongoman.

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32006Cronaca19382Politica4351Cultura & Spettacolo3867Diritti2714Sanità2576

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI