Droga: aggredisce genitori ultraottantenni per avere soldi, va in carcere

Un uomo di 51 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione dai carabinieri di Calcinaia (Pisa), dopo un’indagine-lampo scaturita da una querela formalizzata pochi giorni prima dal padre dell’arrestato per le condotte aggressive del figlio, già noto alle forze dell’ordine per problemi di tossicodipendenza.

Il 51enne, secondo quanto accertato dai militari, disoccupato e convivente con i genitori ultra80enni, ha più volte chiesto denaro per acquistare la droga, spesso minacciandoli e in qualche caso aggredendoli anche fisicamente.

I carabinieri hanno ricostruito che le violenze, sia verbali che fisiche, si protraevano dal 2025 verso entrambi i genitori e in pochi giorni hanno raccolto numerosi indizi di colpevolezza che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo l’arresto, il 51enne è stato trasferito alla casa circondariale Don Bosco di Pisa.