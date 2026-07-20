Elio e le storie tese al Musart Festival di Firenze. Tour à la carte. E la scaletta la sceglie il pubblico! Martedì 21 luglio, ore 21 al Parco Mediceo di Pratolino di Firenze.

“Noi ti diamo il menù, tu decidi cosa prendere!” Elio e le Storie Tese approdano martedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. Un tour particolare in cui è lo stesso pubblico a decidere la scaletta del concerto. Basta andare sul sito ufficiale della band (https://elioelestorietese.it), cercare la propria data e scegliere i brani preferiti. In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata, un menù musicale su misura, da gustare dall’antipasto al dessert.

Con questa scelta, Elio e le Storie Tese rendono il pubblico parte integrante dello spettacolo, decidendo quello che andrà in scena. L’esperienza del concerto viene così dilatata, inizia al momento della scelta dei brani e finisce in platea davanti al palco, diventando più lunga e interattiva.

“Per questo ‘Tour à la carte’ – spiegano gli Elii – ci trasformeremo in Chef stellati delle 7 note. I nostri clienti possono votare i loro brani preferiti e il risultato andrà a costituire le scalette dei concerti. Insomma, gli chef Elio e le Storie Tese sono pronti a nutrire le vostre orecchie con squisiti manicaretti musicali, primi, secondi contorni e sorbetti, ma non temete, non uscirete dal concerto affamati perché le porzioni sono abbondanti e non c’è la carotina intarsiata con le goccine di aceto balsamico”.

In occasione del concerto, all’interno del Parco Mediceo di Pratolino e nelle aree adiacenti sono disponibili parcheggi temporanei. Si consiglia l’acquisto in anticipo dei posti auto/moto. Golf-car collegheranno gli ingressi del Parco all’area concerto. Per raggiungere Pratolino in bus si raccomanda l’utilizzo della linea 25 di Autolinee Toscane: indipendentemente dagli orari prestabiliti, le ultime partenze dal capolinea di Pratolino in direzione Firenze avverranno al termine degli spettacoli, con corse straordinarie. Dettagli disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it.

Biglietti posti numerati da 25 a 50 euro.