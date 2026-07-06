InStabile, luglio sulle rive dell’Arno, tra circo contemporaneo, musica live, jam session

Prosegue “Equilibrio InStabile”, la rassegna estiva di InStabile Culture in Movimento: tra gli appuntamenti del mese Le domeniche di circo contemporaneo e, venerdì 10 luglio, il concerto di Lucky Salvadori, storico chitarrista di Manu Chao

InStabile Culture in Movimento entra nel vivo della programmazione di luglio con un nuovo mese di appuntamenti tra musica dal vivo, circo contemporaneo, jam session, danza, talk, presentazioni e serate dedicate alla scena indipendente.

Tra i percorsi centrali della programmazione c’è quello delle domeniche di circo contemporaneo, che trasformano InStabile in una pista all’aperto dedicata al teatro fisico, alla clownerie, all’acrobatica e alla relazione diretta con il pubblico. Il primo appuntamento del mese è in programma domenica 5 luglio: dalle 19.30, e poi dopo lo spettacolo, spazio a Vinili & Byte et Circenses, selezione musicale in vinile a cura di Utopie Clandestine, con Rock Guerrino ai dischi. Alle 21.15 va invece in scena WHY NOT? di Piero Ricciardi, spettacolo comico, dinamico e travolgente che combina clownerie, tecniche circensi, giocoleria, equilibrismo, danza eccentrica e teatro fisico.

Il ballo entra nella programmazione con SWING InStabile, the Big Party!, una serata danzante realizzata in collaborazione con Swing Studio 22 ASD. Lunedì 6 luglio, alle 21.00, sono previsti brindisi e presentazione dei corsi 2026/2027; dalle 21.45 la serata prosegue con social dance e live band Ragazzi Scimmia, tra swing, rhythm and blues, boogie woogie e blues.

Circo contemporaneo, corpo e musica dal vivo si incontrano in TU ME FAIS TOURNER LA TÊTE della Compagnia Passe Passe, spettacolo che racconta, con coraggio e delicatezza, rapporti umani, abitudini, luoghi comuni e fragilità di una generazione in divenire. L’appuntamento è martedì 7 luglio alle 19.00. La stessa sera, alle 21.00, la pista accoglie MILONGA InStabile, tra milonga e danze con musica dal vivo.

La dimensione partecipativa torna con 50013 Street, la jam session aperta da Giulio Barsotti, Edoardo Battaglia e Lorenzo Fiorentini, pensata come spazio di incontro tra musicisti di diversi livelli e stili. Il primo appuntamento del mese è in programma mercoledì 8 luglio alle 21.00.

Letteratura, nuove musiche e scena emergente si alternano nella serata di giovedì 9 luglio. Alle 19.00 Mauro Romanelli presenta Miller, e altre storie, in dialogo con Gaia Pedrolli, insegnante e attivista ecologista: sette racconti brevi che portano il lettore nel punto in cui le maschere cadono e resta la nuda verità dell’umano. Alle 21.30 la serata prosegue con ECHIDNA SUMMER NIGHT, in collaborazione con Echidna Collective, appuntamento dedicato alle nuove generazioni di artisti e alla musica inedita, con Black Willow e Krap Ymotana.

Tra gli appuntamenti più attesi del mese c’è il live di Lucky Salvadori, storico chitarrista di Manu Chao, che venerdì 10 luglio alle 21.30 presenta a InStabile un set solista costruito tra voce, chitarra, drum pad, suoni organici, elettronica e sintetizzatori. Un concerto che parte dalle radici della cumbia Chicha per aprirsi a una visione contemporanea, tra pulsazione ritmica e ricerca sonora.

La scena underground italiana arriva a InStabile con Rock Shelter Tour, serata legata alla community Rock Shelter. Sabato 11 luglio alle 21.30 saliranno sul palco sei band fiorentine, tra cui Van for a Bayram, Aftertaste e Refrain.

Le domeniche di circo contemporaneo proseguono domenica 12 luglio. Alle 19.30, e poi dopo lo spettacolo, torna Vinili & Byte et Circenses, con selezione musicale in vinile a cura di Utopie Clandestine e Charly Cha Cha Charly ai dischi. Alle 21.15 va in scena s.VAMP.ita con Pink Mary, spettacolo tra circo contemporaneo, acrobazie aeree, gag e autoironia, che gioca con gli stereotipi della femme fatale e li ribalta con grazia e comicità.

InStabile si trova in via della Funga, Firenze, ed è aperto tutti i giorni dalle 18.00. Bistrò, pizzeria e cocktail bar sono attivi dalle 19.00.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Prenotazioni bistrò: [email protected] – 333 8902161.