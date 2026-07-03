RockUnMonte Festival 2026

Dal 10 al 12 luglio 2026 torna a Montespertoli il RockUnMonte Festival, giunto alla sua 14a edizione, organizzato dall’Associazione Vitamina M con il patrocinio e il contributo del Comune di Montespertoli. L’evento si conferma tra gli appuntamenti musicali estivi di riferimento della Toscana, con una proposta che unisce concerti dal vivo, spazi di socialità e attività collaterali, mantenendo l’ingresso gratuito per tutte le serate.

Nato nel 2012 e cresciuto come festival di comunità, RockUnMonte ha progressivamente consolidato negli anni la propria identità, diventando un punto di incontro tra pubblico, artisti e realtà locali. Sui suoi palchi sono passati nomi come 99 Posse, La Rappresentante di Lista, Diaframma, Modena City Ramblers, Punkreas, Giancane, Nada, Emma Nolde e molti altri protagonisti della scena indipendente italiana.

La manifestazione si inserisce nel calendario culturale estivo del Comune di Montespertoli con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la musica e la partecipazione collettiva.

Per l’edizione 2026 il festival raddoppia gli spazi live, distribuendo eventi e attività tra Piazza del Popolo e Piazza Machiavelli, che trasformeranno il centro del paese in un piccolo circuito musicale diffuso per tutta la durata della manifestazione.

Anche per questa edizione, il festival propone una programmazione che attraversa diversi linguaggi della scena musicale italiana contemporanea, affiancando ai nomi principali artisti emergenti e progetti del territorio.

Si parte venerdì 10 luglio con gli Ex-Otago, tra i nomi più riconoscibili dell’indie-pop italiano, che apriranno il festival in piazza Macchiavelli con un’esibizione che mescola melodie da cantautorato italiano e contaminazioni pop; in piazza del Popolo GAL con il suo live darà il via alle esibizioni musicali, seguito dal dj set a cura di Maghero.

Sabato 11 luglio la programmazione musicale torna ad animare le due piazze. In piazza del Popolo ci saranno Ossa di Cane, band che unisce l’estetica hip-hop a quella della musica contemporanea. In piazza Macchiavelli suonerà il rock diretto e potente dei Ministri, una delle band più solide e apprezzate del panorama alternative rock italiano, con uno spettacolo ad alto impatto energetico. Prima del live principale dei Ministri, ci saranno i Winston Alpaca, vincitori del RockUnMonte Contest, organizzato per dare visibilità ai nuovi talenti emergenti del territorio, mentre a chiudere la serata – in piazza del Popolo – ci sarà il dj set a cura di Pippo.

Domenica 12 luglio il festival si chiuderà con una grande festa in piazza del Popolo. Sul palco i Virginiana Miller, storica formazione toscana del rock alternativo, porteranno un repertorio caratterizzato da scrittura raffinata e forte identità musicale; la serata si protrarrà fino a notte fonda con il dj set a cura dell’Associazione Vitamina M.

RockUnMonte non è solo musica. Ogni giorno, dalle 19:45 alle 20:45, in piazza del Popolo, il festival ospiterà un ciclo di talk dal titolo “Un concentrato di parole”, spazi di confronto dedicati a idee, storie ed esperienze sociali e culturali, in collaborazione con realtà e associazioni del territorio: venerdì 10 luglio con Cooperativa Il Girasole Firenze e Calcio Sociale Empoli, sabato 11 luglio con Associazione MaREMoSso e Nuova Aurora APS, domenica 12 luglio con Associazione Tocca a Noi e Mauro Scopelliti di LìLà Toys Firenze.

Accanto ai concerti, il RockUnMonte Festival offrirà anche un’ampia area street food, con proposte per tutti i gusti comprese opzioni vegetariane e vegane, e un mercatino con espositori di artigianato, illustrazione e creazioni handmade, pensato per favorire l’incontro tra pubblico e realtà locali. A questi si affiancano i talk sopra descritti, contribuendo a costruire un’esperienza che va oltre la dimensione puramente musicale. L’evento si sviluppa come spazio aperto e inclusivo, pensato per un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione alla dimensione comunitaria e alla fruizione libera degli spazi.

Il RockUnMonte Festival 2026 si svolgerà nel centro di Montespertoli, tra Piazza del Popolo e Piazza Machiavelli, dal 10 al 12 luglio. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.