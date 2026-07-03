Tragedia all’ospedale Versilia: uccide la moglie in reparto e si toglie la vita

Dramma intorno a mezzogiorno nel presidio sanitario di Lido di Camaiore. Un uomo ha raggiunto la stanza dove la moglie era ricoverata, colpendola a morte con diverse coltellate prima di lanciarsi nel vuoto da una finestra della struttura.

Un gravissimo fatto di cronaca ha sconvolto la tarda mattinata di oggi, venerdì 3 luglio, all’interno dell’ospedale Versilia a Lido di Camaiore. Intorno a mezzogiorno, un uomo è entrato nella struttura sanitaria e ha raggiunto il reparto in cui si trovava ricoverata la moglie. Una volta all’interno della stanza, l’uomo si è avventato sulla donna colpendola con una o più coltellate e ferendola mortalmente. Subito dopo aver compiuto il gesto, a pochi istanti di distanza, l’aggressore si è diretto verso una delle finestre dei reparti ospedalieri e si è lanciato nel vuoto. Il violento impatto non ha lasciato scampo all’uomo. Per entrambi i coniugi i soccorsi immediati dei sanitari presenti nella struttura si sono rivelati purtroppo inutili, in quanto i due sono deceduti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L’episodio ha scatenato momenti di profonda apprensione e sconcerto sia tra il personale medico e infermieristico in servizio, sia tra i pazienti e i visitatori che affollavano la struttura ospedaliera per le consuete visite ambulatoriali e le degenze. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e la polizia per transennare l’area ed effettuare i rilievi scientifici necessari. Gli investigatori sono attualmente al lavoro all’interno dei reparti del nosocomio versiliese per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire il contesto e i motivi alla base del drammatico gesto.