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ToscanaCronacaScontro Suv-scooter in Versilia, muore 17enne, un fermo
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Scontro Suv-scooter in Versilia, muore 17enne, un fermo

By Redazione
Incidente all'Osmannoro, muore uomo74enne

Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte Marmi (Lucca), in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un suv, con targa svizzera, che avrebbe fatto una inversione ad ‘U’.

L’incidente non lontano dalla discoteca Twiga. Gli occupanti del suv, sembra tre persone, sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l’altro ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elicottero. Sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri per i rilievi. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo.

Si chiamava Gabriele Martini il giovane questa notte nell’incidente .
Il corpo del 17enne è stato intanto portato all’obitorio dell’ospedale Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca), a disposizione della procura di Lucca.

Sono almeno due le persone ricercate dai carabinieri. I militari dell’Arma stanno in queste ore analizzando i filmati delle telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire la fuga delle persone che erano a bordo del Suv- con targa svizzera – che subito dopo lo scontro hanno fatto perdere le proprie tracce a piedi. Per loro è scattata l’accusa di omicidio stradale in un procedimento coordinato dalla Procura di Lucca.

Aggiornamento: nel corso di controlli straordinari a Forte dei Marmi (Lucca) nel pomeriggio è stato fermato il presunto autore dell’incidente in cui questa notte è morto il 17enne Gabriele Martini. Lo rende noto la polizia di Stato.

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