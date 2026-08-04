Rifiuti: al via il potenziamento della rete dei cestini nel centro di Firenze

È iniziato il rinnovo della rete dei cestini gettacarte nel centro storico di Firenze. Il primo intervento prende avvio da piazza della Signoria e via Calzaiuoli e interesserà progressivamente piazza della Repubblica, piazza San Giovanni e le altre principali aree dell’area Unesco, dove è prevista l’installazione del primo lotto di 90 nuovi cestini in ghisa da 90 litri. Lo rende noto Plures Alia.

L’obiettivo, si spiega in una nota, è potenziare il servizio nelle aree caratterizzate dalla maggiore presenza di residenti, lavoratori e visitatori. I nuovi cestini, progettati appositamente per il centro storico fiorentino, sostituiscono progressivamente quelli esistenti e, nei punti dove il servizio lo richiede, incrementano anche il numero delle postazioni disponibili. Quello avviato in questi giorni rappresenta il primo intervento previsto dal piano dei cestini elaborato da Plures per il Comune di Firenze. Dopo il completamento del primo lotto di 90 cestini in ghisa destinati all’area Unesco, il progetto proseguirà con le successive fasi di revisione della rete del centro storico e, progressivamente, dell’intera città. Il piano non si limita alla sostituzione e al potenziamento delle attrezzature esistenti.

I cestini rimossi saranno infatti recuperati, sottoposti a interventi di ammodernamento e successivamente ricollocati in altre aree della città, contribuendo al rafforzamento complessivo della rete e a una distribuzione delle postazioni sempre più coerente con le esigenze dei diversi quartieri.

Per Domenico Scamardella, direttore progettazione servizi di Plures, “con questo intervento aumentiamo la capacità della rete dei cestini proprio nelle aree dove ogni giorno si concentra il maggior numero di persone, attraverso attrezzature più funzionali, nuove postazioni nei punti di maggiore utilizzo e un’organizzazione del servizio ulteriormente rafforzata. È il primo passo di un progetto più ampio che proseguirà progressivamente nei prossimi mesi per rendere il servizio sempre più efficiente, moderno e adeguato alle esigenze di Firenze”.