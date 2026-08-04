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Mar 4 Ago 2026
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Caso Montedomini, depositata istanza per Consiglio comunale straordinario

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Depositata oggi a Firenze l’istanza per chiedere la convocazione di un Consiglio comunale straordinario dedicato al tema della gestione del patrimonio immobiliare di Montedomini. A sottoscriverla tutti e 15 gli esponenti delle forze di minoranza, sebbene fossero sufficienti solo otto firme.

Adesso, viene spiegato in una nota, a norma di legge il presidente del consiglio comunale deve convocare entro 20 giorni, a partire da oggi, la seduta straordinaria. Tuttavia i firmatari dell’istanza hanno accordato al presidente la possibilità di una dilazione, purché il Consiglio si svolga in data antecedente alla prima seduta ordinaria dell’assemblea dopo la pausa estiva, già fissata per lunedì 7 settembre. La data sarà fissata alla prossima conferenza dei capigruppo.

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