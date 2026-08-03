Montedomini: quattro ore di commissione controllo e domande a Frittelli su gestione, bandi e regolamento

Nuova settimana bollente intorno alla vicenda Montedomini. Dopo la nota diffusa dalla Sindaca in difesa dell’agire dell’amministrazione con l’impegno a rivedere il regolamento ma ribadendo la correttezza della gestione dell’azienda pubblica di servizi alla persona, e dopo lo scontro politico animato anche dalle dichiarazioni del ministro del Turismo Mazzi che annunciato riferirà in Senato sul caso Firenze, c’è attesa oggi per l’esito dellla commissione controllo in Palazzo vecchio con la partecipazione del presidente di Montedomini Maurizio Frittelli e dell’assessore Paulesu.

A 18 giorni dal caso di via Guelfa e del Cin che ha scaturito la ‘valanga Montedomini’ con tutta la dinamica amministrativa, politica e mediatica fatta di tanti interrogativi, molte stratificazioni, accuse, esposti, interrogazioni, richieste di intervento e di consigli comunali straordinari, oggi la commissione controllo ha audito il presidente dell’Asp, Maurizio Frittelli da giorni nell’occhio del ciclone insieme alla dirigenza e all’amministrazione comunale. Il tutto, come dicevamo, partito dalla vicenda degli 11 appartamenti dello storico ente assistenziale fiorentino, finiti nel circuito degli affitti turistici brevi nonostante il recente stop imposto dal Comune di Firenze alle nuove locazioni di questo tipo.

Sfiorate le 4 ore di commissione riunita. Iniziata poco dopo le 9, Frittelli ha risposto ad un vero e proprio fuoco di file di domande, richieste ed osservazioni dei consiglieri, moderato nell’ordine e anche nei momenti di tensione e confusione dal presidente Bambagioni della Lista Schmidt.

La natura di Montedomini, il suo patrimonio e il bisogno di valorizzarlo per reinvestire nelle finalità sociali dell’ente, la necessità di revisione del suo regolamento del 2018, un censimento effettuato nel 2025, un rapporto continuo e coordinato con l’amministrazione, quel 17% di appartamenti non occupati forse ancora più gravi di quel 5% a fini turistici brevi che rendono 400 mila euro, l’ipotesi sempre più concreta di internalizzare alcuni. la trasparenza e correttezza dei bandi. Alcuni di temi al centro della commissione in cui nessuno ha messo in discussione il valore e la funzione dell’ente nell’aiuto delle persone socialmente più fragili e tutti concordi nel cambiare il Regolamento.

Da un lato l’opposizione attacca come immaginabile e Montedomini diventa un possibile cavallo di troia per indebolire il governo della città, la maggioranza plaude alla volontà di un cambio di modus operandi coerente con le strategie messe in campo sull’abitare. In questo senso ila componente più critica ovvero quella rappresentata da Avs ecolò tramite la consigliera Arciprete ha precisato: “è importante che anche il team della governance, le persone apicali degli organismi condividano la visione del Comune: che la casa è un asset che non ci possiamo permettere più di alienare”.

Frittelli in questo senso ribadisce La necessità di un tavolo col Comune che ha diritto di prelazione, per ottimizzare il patrimonio per migliorare l’offerta sociosanitaria. Una necessità per la verità già riscontrata e presente ma divenuta stringente ora sulla scia delle ultime evoluzioni.

Frittelli ha poi annunciato da settembre la volontà di promuovere iniziative sotto il cappello ‘Conosciamo Montedomini’, per visitare gli spazi, i progetti, i luoghi e avvicinare i cittadini che forse oggi con tutto quello che sta accadendo da 18 giorni a questa parte percepiscono questa realtà con lenti più di messa a fuoco e vogliano capire davvero cos’è e come è gestita.

“Chiediamo alla Sindaca e alla Giunta una moratoria, subito e scritta. Nessun nuovo bando con clausola turistica. Nessun nuovo contratto oltre i nove anni. Nessuna richiesta di mutamento di destinazione d’uso da parte dei conduttori. Fino a quando la revisione del regolamento non sarà passata dall’aula” afferma Dimitri Palagi (SPC) tra i primi ad intervenire a margine della seduta.

Fino alla fine di agosto non ci saranno altre sedute ordinarie ma le varie forze hanno fatto diverse richieste di accesso agli atti anche l’Asp come confermato da Frittelli. Sarà dunque un agosto di studio e di analisi prevedibilmente dei documenti e delle carte, che preannuncia nuovi scenari e nuovi capitoli di questa vicenda partita da Montedomini ma che evidentemente viene declinata su vari piani.