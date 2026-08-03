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ToscanaCronacaSigna, via libera a piano di recupero dell'Isola dei Renai
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Signa, via libera a piano di recupero dell’Isola dei Renai

By Domenico Guarino
Confcommercio Toscana Signa renai

Il consiglio comunale di Signa ha dato l’ok alla variante del piano. Passo avanti per completamento del parco

Via libera, a maggioranza, dal Consiglio comunale di Signa (Firenze) alla variante al Piano di recupero dell’Isola dei Renai, che consentirà di proseguire il recupero dell’area secondo un progetto che punta a completare il parco, migliorare la sicurezza idraulica, ampliare gli spazi a disposizione dei cittadini e realizzare nuove opere pubbliche che, una volta ultimate, saranno cedute gratuitamente al Comune insieme a nuove aree verdi.

Il provvedimento, si spiega in una nota, ha inoltre ottenuto il via libera degli enti competenti sotto il profilo ambientale e idraulico. “Con l’approvazione di questa variante – commenta il sindaco Giampiero Fossi – compiamo un passo importante per il futuro dell’Isola dei Renai, uno dei luoghi più preziosi del nostro territorio. È il risultato di un lavoro lungo e approfondito che ci permette di guardare avanti con un progetto che coniuga sviluppo, tutela dell’ambiente e interesse pubblico. Continuiamo a investire sulla valorizzazione dei Renai affinché siano sempre più un patrimonio a disposizione della comunità”.

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