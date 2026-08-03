Signa, via libera a piano di recupero dell’Isola dei Renai

Il consiglio comunale di Signa ha dato l’ok alla variante del piano. Passo avanti per completamento del parco

Via libera, a maggioranza, dal Consiglio comunale di Signa (Firenze) alla variante al Piano di recupero dell’Isola dei Renai, che consentirà di proseguire il recupero dell’area secondo un progetto che punta a completare il parco, migliorare la sicurezza idraulica, ampliare gli spazi a disposizione dei cittadini e realizzare nuove opere pubbliche che, una volta ultimate, saranno cedute gratuitamente al Comune insieme a nuove aree verdi.

Il provvedimento, si spiega in una nota, ha inoltre ottenuto il via libera degli enti competenti sotto il profilo ambientale e idraulico. “Con l’approvazione di questa variante – commenta il sindaco Giampiero Fossi – compiamo un passo importante per il futuro dell’Isola dei Renai, uno dei luoghi più preziosi del nostro territorio. È il risultato di un lavoro lungo e approfondito che ci permette di guardare avanti con un progetto che coniuga sviluppo, tutela dell’ambiente e interesse pubblico. Continuiamo a investire sulla valorizzazione dei Renai affinché siano sempre più un patrimonio a disposizione della comunità”.