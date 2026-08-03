Intesa Sanpaolo: export toscano +30%. Volano i poli tecnologici

Nei primi tre mesi del 2026 l’export complessivo della Toscana ha registrato una crescita del +30,2%, rispetto alla media nazionale del +1,3%, raggiungendo quota 21,5 miliardi di euro, grazie alla spinta dei poli tecnologici sui mercati internazionali con farmaceutica e biomedicale a trainare l’aumento delle esportazioni toscane. Lo rilevano elaborazioni del Research Department di Intesa Sanpaolo.

I distretti e poli tecnologici toscani, si spiega in una nota, rappresentano la principale componente dell’export regionale con 10,4 miliardi di euro (+3,2%). Si distinguono in particolare i comparti a più elevato contenuto tecnologico, che hanno generato 5,4 miliardi di euro di vendite all’estero (+25,1%).

Riporta i risultati più brillanti il Polo farmaceutico toscano che raggiunge un valore di 5,31 miliardi di euro nel trimestre con +25,6% rispetto allo stesso periodo 2025, pari a un incremento netto di 1,08 miliardi di euro. Le destinazioni con la maggiore crescita sono l’Irlanda (+1,13 miliardi di euro) e la Cina (+496 milioni di euro). Il Polo si avvale di una struttura integrata con università, centri di ricerca e presidi sanitari dislocati nelle province di Firenze, Siena, Lucca e Pisa, occupando oltre 6 mila addetti in circa 50 unità locali che possono contrare su una dimensione media superiore a quella del settore. Risultati positivi e in crescita si registrano anche per il Biomedicale di Firenze – con oltre 360 aziende e circa 2.400 addetti – che raggiunge 116,6 milioni di euro (+5,3%).

Per Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria della Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, “la capacità delle imprese toscane di competere sui mercati esteri in termini di export è superiore alla media italiana. Nel 2025 abbiamo finanziato progetti e investimenti delle aziende locali con oltre 3,3 miliardi di euro; nel primo trimestre 2026 l’andamento dei finanziamenti conferma la tenuta e il dinamismo del tessuto produttivo toscano, con produzioni apprezzate in tutto il mondo”.