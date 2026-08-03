Caldo, a Firenze 39 gradi percepiti e codice rosso fino a mercoledì

Ancora alte temperature a Firenze, con il nuovo bollettino del ministero della Salute che ha confermato il codice rosso fino a mercoledì 5 agosto: a oggi sono quattro i giorni consecutivi di allerta massima per il caldo.

Oggi la temperatura massima potrà arrivare a 38 gradi, ma quella percepita toccherà quota 39. Alle 11 (ora solare) la stazione di rilevamento dell’Orto Botanico aveva già raggiunto 36,2 gradi, mentre alla stessa ora il Giardino di Boboli registrava 35,2 e alla centralina di monitoraggio Firenze Università la temperatura aveva toccato 34,6 gradi. Per domani e mercoledì massima prevista a 37 gradi, 38 quelli percepiti.

Palazzo Vecchio ricorda che “il codice rosso viene attivato quando condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi e possono avere effetti negativi sulla salute dell’intera popolazione, non soltanto delle categorie più fragili”. Per questo “si raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all’aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche”.