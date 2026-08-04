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Mar 4 Ago 2026
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ToscanaAmbienteCaldo, ancora codice rosso a Firenze
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Caldo, ancora codice rosso a Firenze

By Redazione
Il nuovo bollettino prevede il livello massimo di allerta anche per domani mercoledì 5 e giovedì 6 agosto. Ieri raggiunto il picco di 41 gradi.

L’ondata di calore continua a interessare Firenze senza cedimenti. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma il codice rosso per oggi e domani e lo estende anche a giovedì 6 agosto. Se le previsioni saranno confermate, Firenze arriverà a sette giorni consecutivi di codice rosso.

Per i prossimi giorni sono attese condizioni di forte disagio bioclimatico. La temperatura massima percepita sarà di 38 da oggi a giovedì, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 37 gradi.

Le temperature restano elevate anche nelle ore notturne.  Oggi alle 5.30 (ora solare) le minime si sono attestate sui 22,8 gradi alle stazioni meteorologica Firenze Università e Giardino di Boboli mentre alla centralina dell’Orto Botanico il termometro indicava 23,9 gradi. Alle 13 le temperature erano già salite rispettivamente a 36,7 gradi, 37,9 e 38,1.

Anche i dati di ieri confermano la persistenza dell’ondata di calore. Le massime  hanno infatti registrato 41 gradi nella stazione dell’Orto Botanico, 40 a quella al Giardino di Boboli mentre alla stazione di Firenze Università la temperatura si è attestata sui 39 gradi.

Il codice rosso viene attivato quando le condizioni di caldo intenso e disagio bioclimatico persistono per più giorni consecutivi e possono avere effetti negativi sulla salute dell’intera popolazione, non soltanto delle persone più fragili.

Si raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all’aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Il Ministero della Salute ha pubblicato dieci semplici regole per proteggersi dalle alte temperature, prevenire i rischi per la salute e tutelare in particolare le persone più fragili.

Per informazioni e consigli utili:

https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/

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