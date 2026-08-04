Proseguono le ricerche del 45enne che nel 2020 uccise la figlia di 4 anni e ferì il figlio

Sono in corso le ricerche di Billal Miah, l’uomo era attualmente collocato in un residenza sanitaria per disabili a Castiglion Fiorentino, in libertà vigilata, ma secondo quanto appreso, si sarebbe allontanato dalla struttura: le ricerche sono scattate nella serata del 2 agosto.

Sono in corso le ricerche di Billal Miah, l 45enne di origine cingalese che nell’aprile 2020, a Levane (Arezzo), uccise la figlia di quattro anni e ferì il figlio maggiore nella casa di famiglia, mentre la moglie era fuori a fare la spesa. L’ l’uomo era attualmente collocato in un residenza sanitaria per disabili a Castiglion Fiorentino, in libertà vigilata, ma secondo quanto appreso, si sarebbe allontanato dalla struttura: le ricerche sono scattate nella serata del 2 agosto.

L’uomo era stato assolto nel 2022 dalla corte d’assise di Arezzo perchè giudicato incapace di intendere e di volere. I giudici avevano però disposto nei suoi confronti una misura di sicurezza, della durata di dieci anni in una Rems, collegata alla valutazione della pericolosità sociale. Dopo un periodo trascorso in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, il suo percorso era stato modificato dal magistrato di sorveglianza con il passaggio a una struttura a regime meno restrittivo e l’applicazione della libertà vigilata, in attesa dell’udienza per il riesame della pericolosità sociale. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco del comando provinciale di Arezzo, la protezione civile e i carabinieri.