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Mar 4 Ago 2026
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ToscanaCronacaTerremoto a Pisa, nuova scossa di magnitudo 3.2
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Terremoto a Pisa, nuova scossa di magnitudo 3.2

By Domenico Guarino
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Dalla prima scossa delle 10:15 di 4.3 Ingv ha registrato altre otto scosse, tra cui quella di 3.2 delle 13:04 preceduta alle 12:47 da una di magnitudo 2.3, con epicentro sempre a pochi km da Pisa.
Le altre scosse registrate hanno avuto una magnitudo tra 0,9 e 1,7, L’ultima registrata è alle 13:18, pari a 1,2 di magnitudo.

Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Così sui social il governatore Eugenio Giani che spiega: “Verifiche in corso con il sistema regionale”.

   A Pisa numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l’evento come epicentro a Lucca ma senza conoscere ancora l’intensità della scossa. Negli uffici pubblici del centro d Pisa decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni.

Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, era stata registrata dall’Ingv nella notte tra il 30 e il 31 luglio, alle 1:30, sempre nel territorio pisano, con epicentro a 3 km dal comune di San Giuliano e a 4 da quello di Pisa. Il sisma era stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. La scossa era stata avvertita dalla popolazione, nessun danno registrato a persone o cose

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