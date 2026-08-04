www.controradio.it Firenze, bike sharing: crescono controlli e multe. Grazie all'AI Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:19 Share Share Link Embed

Controlli più puntuali grazie all’intelligenza artificiale e un aumento delle multe da 3 a 5 euro per chi parcheggia male la propria bici dopo aver utilizzato il servizio di bike sharing. Sono alcune delle novità al centro dell’accordo fra Palazzo Vecchio e RideMovi, società che gestisce il servizio in città.

Meglio, ma non abbastanza: nei primi sette mesi del 2026 il servizio di bike sharing gestito da RideMovi ha fatto registrare un aumento dell’apprezzamento da parte dei cittadini e dei turisti con un aumento dei noleggi del 45% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. D’altro canto non si placano le polemiche sull’uso e soprattutto sul parcheggio improprio da parte degli utenti.

Le nuove regole , nelle intenzioni del comune del gestore del servizio, dovrebbero servire proprio a questo. In media, RideMovi, nelle città dove il servizio è attivo, eleva sanzioni fra il 6 e l’8% dei controllati. Ma in città come Dublino, dove l’AI controlla in tempo reale, le sanzioni si sono abbassate all’1,8%. Da quei la decisione di implementare il sistema già in uso. Capture AI d’ora in avanti infatti fornirà un feedback in tempo reale e, qualora il parcheggio risulti irregolare, inviterà l’utente a riposizionare il mezzo prima della chiusura definitiva della corsa. Dopo qualche giorno di prova in cui gli utenti riceveranno solo suggerimenti e inviti, il sistema entrerà a regime e scatteranno le sanzioni pari a 5 euro.

L’accordo sarà valido da oggi e prevede anche tariffe più soft per chi utilizza il bike sharing dopo le 2 di notte e fino alle 6: 1 euro ogni 20 minuti per le E-bike; la metà (0,50 euro) per le biciclette muscolari sempre ogni 20 minuti. Per i viaggi brevi (i più utilizzati in questi giorni di caldo) invece è in arrivo un nuovo pass per i residenti