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Coalizione Tess ‘per le rinnovabili no a ennesimo via libera devastazione’

La Coalizione Tess, che riunisce 160 tra associazioni, comitati territoriali e realtà civiche in Italia, ha rivolto un appello ai presidenti e agli assessori ambiente delle Regioni “affinché le nuove normative sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili non si trasformino nell’ennesimo via libera alla devastazione del territorio italiano”.Tess esprime inoltre “forte preoccupazione per il fatto che alcune storiche associazioni ambientaliste stiano oggi chiedendo alle Regioni di allargare ulteriormente le maglie normative per favorire la diffusione indiscriminata dei grandi impianti industriali” parlando di “un vero e proprio ‘fuoco amico’, rappresentato da organizzazioni come Wwf, Legambiente e Greenpeace”.

Francesco Pratesi presidente di Italia Nostra Toscana e membro di TESS