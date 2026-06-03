www.controradio.it Dagli spazi vuoti a nuovi luoghi di comunità Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:10 Share Share Link Embed

IMPETUS presenta a Firenze i risultati del progetto europeo sugli usi temporanei. Il 9 giugno al Fuligno di Firenze l’evento finale del progetto Interreg Europe dedicato al riuso temporaneo degli spazi pubblici come leva di rigenerazione urbana, innovazione sociale e attivazione delle comunità locali. Al centro anche i casi di Livorno e Follonica, dove la Regione Toscana investe 1,4 milioni di euro per sperimentare nuovi modelli di welfare culturale. Il giorno successivo, a Livorno, il workshop tematico su temporary use e urbanismo tattico della Interreg Europe Policy Learning Platform, con visita agli Hangar Creativi. IMPETUS ha una durata di quattro anni a partire da marzo 2023. Oltre ad Anci Toscana, capofila del progetto, i partner sono Regione Toscana, Città di Las Palmas de Gran Canaria, Città di Sarajevo, Agenzia di Sviluppo Regionale di Bucarest-Ilfov, Métropole Européenne de Lille, LAMA Impresa Sociale, Consiglio Comunale di Riga e Regione di Mazovia.