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Dillo a Controradio – puntata 3 giugno 2026
Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/
dillo-a-controradio/
Speciale Economia: dati e servizi (anticipazione della camera di Commercio di Firenze)
Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze
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Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze
Tramvia, aperto al transito il nuovo ponte tra Bellariva e il Parco dell’Anconella intitolato a Caterina e Nadia Nencioni
l’assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio