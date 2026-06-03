    Dillo a Controradio – puntata 3 giugno 2026

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    Dillo a Controradio - puntata 3 giugno 2026
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    Dillo a Controradio – puntata 3 giugno 2026
    Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/dillo-a-controradio/
    Speciale Economia: dati e servizi (anticipazione della camera di Commercio di Firenze)
    Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze

    Tramvia, aperto al transito il nuovo ponte tra Bellariva e il Parco dell’Anconella intitolato a Caterina e Nadia Nencioni
    l’assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio