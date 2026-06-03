www.controradio.it Seminare Idee arriva a Prato la seconda edizione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:55 Share Share Link Embed

Seminare Idee è un festival di approfondimento e condivisione culturale ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana e in collaborazione con la Provincia di Prato. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo. Grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo si ritroveranno a Prato per porsi domande, stimolare riflessioni, offrire nuovi occhi per guardare il mondo che ci circonda.

Il festival è realizzato insieme alle più importanti istituzioni e realtà culturali della città e prevede anche una sezione dedicata ai più piccoli Seminare Idee Kids & Teens. La seconda edizione di Seminare Idee

si svolgerà a Prato dal 5 al 7 giugno 2026. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Diana Toccafondi, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Prato