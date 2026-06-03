www.controradio.it Speciale il Segno Toscano. L'inaugurazione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:21:16 Share Share Link Embed

Dal 3 al 23 giugno 2026 gli spazi del Murate Idea Park di Firenze ospitano “Pensare & Comunicare: Il Segno Toscano”, la mostra dedicata alla straordinaria stagione della grafica toscana e al ruolo che il manifesto ha avuto nel raccontare i cambiamenti culturali, sociali e politici del Paese. Curata a partire da un’idea di Andrea Rauch, maestro del graphic design recentemente scomparso, l’esposizione raccoglie una selezione di opere provenienti dal MAGMA – Museo Archivio della Grafica e del Manifesto di Civitanova Marche. Un percorso che attraversa oltre cinquant’anni di comunicazione visiva pubblica: dai diritti civili alle campagne sociali, dalla partecipazione democratica alla cultura diffusa. L’esposizione è un omaggio alla figure di Andrea Rauch e di Roberto Nistri, storico editore di Controradio, appassionato collezionista e sostenitore della cultura visiva come forma di partecipazione e innovazione sociale. L’inaugurazione della mostra è mercoledì 3 giugno alle ore 18.00. Ne parliamo questa mattina con la nostra direttrice responsabile Sara Maggi e con Enrico Lattanzi, direttore del Museo MAGMA di Civitanova Marche.