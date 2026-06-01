www.controradio.it Disabilità: "Salviamo Le Rose" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:15 Share Share Link Embed

Il 2 giugno 2026 si terrà l’annuale festa della Cooperativa sociale Le Rose, che sarà l’occasione per fare il punto sulla difficile situazione che la cooperativa vive da anni. De settembre 2026, a causa dell’inagibilità della sede di via Quintole, decretata dai tecnici inviati dall’ASL, il centro diurno si trasferirà in una nuova sede nel comune di San Casciano

Val di Pesa (Casalta di sotto), al fine di evitare la fine del servizio.

Rimane però aperta la questione relativa agli spazi della sede attuale, che per oltre 30 anni

è stata luogo di inclusione e di educazione, aperto a tutta la cittadinanza: proprio per

affermare il valore di bene comune di quel luogo prende vita l’associazione Le Rose.

“Chiediamo alle istituzioni una transizione graduale tra le due sedi e la riapertura del tavolo

di co-progettazione sugli spazi di via Quintole per le Rose” dice Isabella dell’associazione le Rose che si poresenterà ufficialmente domani