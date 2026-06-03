Support Your Local Festival 2026

La musica alternativa italiana e la scena fiorentina protagoniste al Parco delle Cascine. Dal 5 giugno con Frankie Hi-Nrg, Gemello, Dani Faiv, Laila Al Habash e Valerio Lundini…

Promuovere la scena artistica locale, portare a Firenze la migliore musica alternativa, creare momenti di aggregazione, passione e cultura. Sono gli obiettivi di Support Your Local Festival, dal 5 giugno allo spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del parco delle Cascine. Otto serate targate Progeas Family, tutte a ingresso libero, che vedranno protagonisti, tra gli altri, Frankie Hi-Nrg, Gemello, Dani Faiv, Laila Al Habash e Valerio Lundini…

A tagliare il nastro venerdì 5 giugno sarà Frankie Hi-Nrg Mc, tra le figure più autorevoli dell’hip hop italiano, con un live essenziale e inedito che segue l’uscita dell’album “Voce e batteria”, mettendo al centro voce, ritmo e parole, perfetto per far ballare il pubblico.

Giovedì 11 giugno spazio al rapper romano Gemello, poeta urbano dei nostri giorni, artista a 360 gradi, cresciuto nel Truceklan ed evoluto oggi in un suono con “atmosfere sonore sospese che richiamano più all’universo cantautorale italiano”, una cifra artistica che ha pochi eguali nel nostro panorama musicale.

Artista proveniente dalla famiglia Machete Crew (la stessa di Salmo), Dani Faiv sarà ospite giovedì 18 giugno, serata da non perdere per gli amanti della cultura rap a 360 gradi, con un artista che incarna l’evoluzione del linguaggio musicale tra innovazione ritmica e energia scenica.



Venerdì 19 giugno salirà sul palco Laila Al Habash, cantante italo-palestinese che si è imposta tra le voci più interessanti della nuova scena indie-pop. Il suo sound mixa rap, R’n’b e indie-pop, italiano, arabo e inglese, sensazioni malinconiche e dischi vivaci e pieni di colore. Negli ultimi anni ha aperto i concerti dei Coldplay e di Lana del Rey.

Rap, new soul e funk sono i tratti distintivi di Ugo Crepa, anche lui sul palco di Ultravox Firenze, sabato 11 luglio, mentre giovedì 16 sarà la volta di Valerio Lundini & VazzaNikki, progetto musicale che incarna lo spirito ironico e nonsense del comico romano. E ancora, Babaman (ven 17 luglio), a pochi mesi dall’uscita del nuovo album “Io Non Lo So Cos’è L’arte”, e due pesi massimi del rap quali Kaos & Egreen (gio 23 luglio).

Tutti gli eventi saranno contornati da live di artisti locali. INFO

PROGRAMMA:

Venerdì 5 giugno: Frankie Hi-Nrg Mc

Giovedì 11 giugno: Gemello

Giovedì 18 giugno: Dani Faiv

Venerdì 19 giugno: Laila Al Habash

Sabato 11 luglio: Ugo Crepa

Giovedì 16 luglio: Valerio Lundini & VazzaNikki

Venerdì 17 luglio: Babaman

Giovedì 23 luglio: Kaos & Egreen