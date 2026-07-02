Hi-Ho Music Festival 2026

Anche quest’anno il cartellone guarda soprattutto ai giovani artisti, affiancando nomi emergenti a protagonisti ormai affermati della scena indipendente italiana. Tra gli ospiti più attesi c’è(26 luglio), semifinalista di X-Factor, reduce dal concertone del Primo Maggio di Roma, che presenterà il suo primo album, “Bitte Leben”, appena nominato nella cinquina finalista del Premio Tenco. Ma anche(19 luglio), tra i cantautori più influenti della sua generazione, e(nome d’arte di Stefano Rampoldi), storica voce dei Ritmo Tribale e oggi protagonista di uno dei percorsi artistici più originali della musica italiana. Suonerà il 12 luglio insieme alla sua band per presentare l’ultimo album, “Messe Sporche”. In apertura, quella sera, ci saranno gliin duo acustico.

La prima parte del cartellone è dedicato ai giovani artisti locali emergenti come Ore di Sole, Navy, Corra31 e Philpan (4 luglio); ma anche Str, Bad Tölz Buzz e Prolex & Zac Blu, vincitori del Rock Contest 2025 promosso da Controradio (5 luglio). Quella domenica ci sarà un doppio concerto. A partire dalle 18, in mezzo alle piante del Camelieto, si esibiranno due artisti lucchesi ormai noti: il batterista Piero Perelli (per lui collaborazioni con Glen Hansard, Vinicio Capossela, Eddie Vedder e Andrea Bocelli) e il chitarrista Andrea Biagioni (Sanremo Giovani, X-Factor e collaborazioni con gli Afterhours) terranno un concerto d’improvvisazione in cui il bosco, i suoi suoni e il silenzio diventano il terzo musicista. Un incontro musicale aperto e irripetibile.

“Lo Hi-Ho Music Festival conferma il valore del Centro Culturale Compitese come luogo capace di generare cultura, partecipazione e opportunità per il territorio – commenta l’assessora alla cultura Claudia Berti -. In una cornice di straordinaria bellezza, il festival offre ai giovani artisti emergenti e ai talenti locali un palco su cui esprimersi e crescere. La partecipazione dei giovani di ‘Talenti in Scena. Premio Lele Panigada’ –prosegue Berti – rafforza questo percorso, creando un ponte concreto con le realtà culturali del territorio. Ringrazio il Centro Culturale Compitese per il lavoro svolto nel costruire reti e collaborazioni che rappresentano un patrimonio per tutta la comunità. Investire in una cultura che crea relazioni significa rafforzare la coesione sociale, valorizzare i talenti e costruire il futuro della nostra comunità”.

La maggior parte degli appuntamenti si svolgerà sul palco principale del Centro Culturale Compitese, che organizza il festival con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Coesione Sociale, il patrocinio del Comune di Capannori e la collaborazione con Barga Jazz e ALDES/SPAM!. Media partner è Controradio.

Giovedì 9 luglio a esibirsi sarà la Gaudats Junk Band (che realizza e utilizza esclusivamente strumenti costruiti con materiale di riciclo), preceduta dal coro inclusivo “Perché ci vuole orecchio” (con i pazienti del Centro di salute mentale dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest) e dall’evento “Musica e pacifismo dagli anni ’60 a oggi” con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea presso il dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa. La serata segna l’ultima tappa del progetto di welfare culturale “Forme di Mondo”, sostenuto dalla Fondazione per la coesione sociale nell’ambito del bando “Bella lì!”.

Sabato 11 luglio si esibiranno Effenberg (“Tutti drogati” è il suo nuovo album), Ciulla e il progetto “Setteminuti”, ovvero il tempo medio di due canzoni per sei giovani cantautori. Serata reggae sabato 18 luglio con l’artista internazionale Mikey General e i Jokersound System. Domenica 19 luglio sarà invece la volta di Dente, con l’apertura delicata della cantautrice romana Valentina Polinori e il doppio concerto del chitarrista Roberto Luti e delle giapponesi Sachiko Hopwood (koto) di Akiko Kajihara(danza).

Prosegue inoltre la collaborazione del festival con Barga Jazz (25 luglio, Federico Frassi Quintet) e Aldes|SPAM! (1 agosto, Namali Groove). Due concerti che saranno aperti da jam session (dal session jazz agli Enganzibao Open Jam Session). Il Centro Culturale Compitese, insieme a queste due realtà e ad altri operatori culturali del territorio, oggi fa parte della rete informale “Zang”, presente su Instagram con @zangcultura, che unisce anche Cineforum Ezechiele 25,17, la Cooperativa Odissea, Daccapo, l’associazione Fermento e il Circolo Arci di Sant’Alessio.

Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito, ad eccezione delle serate realizzate in collaborazione con Barga Jazz (5 euro) e ALDES/SPAM! (da 8 a 15 euro). Per tutta la durata del festival saranno attivi bar e spazio gastronomico, con taglieri, piatti vegetariani e panini gourmet. Informazioni e programma sono disponibili sul sito centroculturalecompitese.it e sui social (@cc.compitese).



PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 4 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

ORE DI SOLE

NAVY

CORRA31

Ore 18.30 & Ore 23 – Djset

PHILPAN

Ingresso gratuito

Domenica 5 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

PROLEX & ZAC BLUE

STR

BAD TÖLZ BUZZ

Ingresso gratuito

Ore 18 – Camellietum Compitese

PIERO PERELLI

& ANDREA BIAGIONI

Ingresso gratuito

Giovedì 9 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

GAUDATS JUNK BAND

Ore 18 – Centro Culturale Compitese

coro PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO

Ore 18.45 – Centro Culturale Compitese

MUSICA E PACIFISO DAGLI ANNI ’60 A OGGI

Maurizio Perna dialoga con Alessandro Volpi (Università di Pisa).

A seguire djset con i brani più iconici contro le guerre.

Ingresso gratuito

Sabato 11 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

EFFENBERG

CIULLA

Ore 18 – Centro Culturale Compitese

SETTEMINUTI

Ingresso gratuito

Domenica 12 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

EDDA

opening

ESTERINA (duo)

Ingresso gratuito

Sabato 18 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

MIKEY GENERAL

Ore 18 – Centro Culturale Compitese

JOKERSOUND SYSTEM (aperireggae)

Ingresso gratuito

Domenica 19 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

DENTE

opening

VALENTINA POLINORI

Ingresso gratuito

Ore 18 – Camellietum Compitese

SACHIKO HOPWOOD & AKIKO KAJIHARA

ROBERTO LUTI

Ingresso gratuito

Sabato 25 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

FEDERICO FRASSI ENSEMBLE

Ore 18 – Centro Culturale Compitese

JAZZ JAM SESSION

In collaborazione con Barga Jazz

€ 5

Domenica 26 luglio 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

FRANCAMENTE

Ingresso gratuito

Sabato 1 agosto 2026

Ore 21 – Centro Culturale Compitese

NAMALI GROOVE

Ore 18 – Centro Culturale Compitese

ÈNGANZIBAO OPEN JAM SESSION

In collaborazione con ALDES/SPAM!

Ingresso € 8-15