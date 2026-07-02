Hi-Ho Music Festival 2026

Il Borgo delle camelie si prepara ad accogliere la terza edizione dello “Hi-Ho Music Festival”, in programma dal 4 luglio all’1 agosto 2026 a Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori). Dieci serate, 17 concerti, 26 gruppi e oltre 100 artisti animeranno uno dei contesti paesaggistici più suggestivi della piana di Lucca, trasformando il Compitese in un luogo d’incontro tra musica e natura.
La prima parte del cartellone è dedicato ai giovani artisti locali emergenti come Ore di Sole, Navy, Corra31 e Philpan (4 luglio); ma anche Str, Bad Tölz Buzz e Prolex & Zac Blu, vincitori del Rock Contest 2025 promosso da Controradio (5 luglio). Quella domenica ci sarà un doppio concerto. A partire dalle 18, in mezzo alle piante del Camelieto, si esibiranno due artisti lucchesi ormai noti: il batterista Piero Perelli (per lui collaborazioni con Glen Hansard, Vinicio Capossela, Eddie Vedder e Andrea Bocelli) e il chitarrista Andrea Biagioni (Sanremo Giovani, X-Factor e collaborazioni con gli Afterhours) terranno un concerto d’improvvisazione in cui il bosco, i suoi suoni e il silenzio diventano il terzo musicista. Un incontro musicale aperto e irripetibile.
“Lo Hi-Ho Music Festival conferma il valore del Centro Culturale Compitese come luogo capace di generare cultura, partecipazione e opportunità per il territorio – commenta l’assessora alla cultura Claudia Berti -. In una cornice di straordinaria bellezza, il festival offre ai giovani artisti emergenti e ai talenti locali un palco su cui esprimersi e crescere. La partecipazione dei giovani di ‘Talenti in Scena. Premio Lele Panigada’ –prosegue Berti – rafforza questo percorso, creando un ponte concreto con le realtà culturali del territorio. Ringrazio il Centro Culturale Compitese per il lavoro svolto nel costruire reti e collaborazioni che rappresentano un patrimonio per tutta la comunità. Investire in una cultura che crea relazioni significa rafforzare la coesione sociale, valorizzare i talenti e costruire il futuro della nostra comunità”.
La maggior parte degli appuntamenti si svolgerà sul palco principale del Centro Culturale Compitese, che organizza il festival con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Coesione Sociale, il patrocinio del Comune di Capannori e la collaborazione con Barga Jazz e ALDES/SPAM!. Media partner è Controradio.
Giovedì 9 luglio a esibirsi sarà la Gaudats Junk Band (che realizza e utilizza esclusivamente strumenti costruiti con materiale di riciclo), preceduta dal coro inclusivo “Perché ci vuole orecchio” (con i pazienti del Centro di salute mentale dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest) e dall’evento “Musica e pacifismo dagli anni ’60 a oggi” con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea presso il dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa. La serata segna l’ultima tappa del progetto di welfare culturale “Forme di Mondo”, sostenuto dalla Fondazione per la coesione sociale nell’ambito del bando “Bella lì!”.
Sabato 11 luglio si esibiranno Effenberg (“Tutti drogati” è il suo nuovo album), Ciulla e il progetto “Setteminuti”, ovvero il tempo medio di due canzoni per sei giovani cantautori. Serata reggae sabato 18 luglio con l’artista internazionale Mikey General e i Jokersound System. Domenica 19 luglio sarà invece la volta di Dente, con l’apertura delicata della cantautrice romana Valentina Polinori e il doppio concerto del chitarrista Roberto Luti e delle giapponesi Sachiko Hopwood (koto) di Akiko Kajihara(danza).
Prosegue inoltre la collaborazione del festival con Barga Jazz (25 luglio, Federico Frassi Quintet) e Aldes|SPAM! (1 agosto, Namali Groove). Due concerti che saranno aperti da jam session (dal session jazz agli Enganzibao Open Jam Session). Il Centro Culturale Compitese, insieme a queste due realtà e ad altri operatori culturali del territorio, oggi fa parte della rete informale “Zang”, presente su Instagram con @zangcultura, che unisce anche Cineforum Ezechiele 25,17, la Cooperativa Odissea, Daccapo, l’associazione Fermento e il Circolo Arci di Sant’Alessio.
Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito, ad eccezione delle serate realizzate in collaborazione con Barga Jazz (5 euro) e ALDES/SPAM! (da 8 a 15 euro). Per tutta la durata del festival saranno attivi bar e spazio gastronomico, con taglieri, piatti vegetariani e panini gourmet. Informazioni e programma sono disponibili sul sito centroculturalecompitese.it e sui social (@cc.compitese).
PROGRAMMA COMPLETO
Sabato 4 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
ORE DI SOLE
NAVY
CORRA31
Ore 18.30 & Ore 23 – Djset
PHILPAN
Ingresso gratuito
Domenica 5 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
PROLEX & ZAC BLUE
STR
BAD TÖLZ BUZZ
Ingresso gratuito
Ore 18 – Camellietum Compitese
PIERO PERELLI
& ANDREA BIAGIONI
Ingresso gratuito
Giovedì 9 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
GAUDATS JUNK BAND
Ore 18 – Centro Culturale Compitese
coro PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO
Ore 18.45 – Centro Culturale Compitese
MUSICA E PACIFISO DAGLI ANNI ’60 A OGGI
Maurizio Perna dialoga con Alessandro Volpi (Università di Pisa).
A seguire djset con i brani più iconici contro le guerre.
Ingresso gratuito
Sabato 11 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
EFFENBERG
CIULLA
Ore 18 – Centro Culturale Compitese
SETTEMINUTI
Ingresso gratuito
Domenica 12 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
EDDA
opening
ESTERINA (duo)
Ingresso gratuito
Sabato 18 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
MIKEY GENERAL
Ore 18 – Centro Culturale Compitese
JOKERSOUND SYSTEM (aperireggae)
Ingresso gratuito
Domenica 19 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
DENTE
opening
VALENTINA POLINORI
Ingresso gratuito
Ore 18 – Camellietum Compitese
SACHIKO HOPWOOD & AKIKO KAJIHARA
ROBERTO LUTI
Ingresso gratuito
Sabato 25 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
FEDERICO FRASSI ENSEMBLE
Ore 18 – Centro Culturale Compitese
JAZZ JAM SESSION
In collaborazione con Barga Jazz
€ 5
Domenica 26 luglio 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
FRANCAMENTE
Ingresso gratuito
Sabato 1 agosto 2026
Ore 21 – Centro Culturale Compitese
NAMALI GROOVE
Ore 18 – Centro Culturale Compitese
ÈNGANZIBAO OPEN JAM SESSION
In collaborazione con ALDES/SPAM!
Ingresso € 8-15
Centro Culturale Compitese
Via Fonda 1, Pieve di Compito
55062 Capannori (LU)
tel. 0583 977188
cell. 350 1830660