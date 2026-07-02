Sollicciano, Monni (ass. Salute Toscana): ‘negato accesso a spazi salute mentale ‘

“Oggi ci è stato impossibile accedere ai locali dove è stata trasferita l’articolazione della salute mentale” del carcere di Sollicciano “che è un’articolazione del sistema sanitario dentro il carcere, quindi è competenza organizzativa dell’assessore regionale alla sanità”. Lo ha sostenuto l’assessora della Toscana Monia Monni a margine di una visita al penitenziario insieme al direttore generale dell’Asl Toscana Centro, Valerio Mari.

“Lo ritengo uno fatto estremamente grave – prosegue Monni – perché, essendo il carcere in una fase di riorganizzazione dovuta a un legittimo provvedimento e auspicato provvedimento della magistratura, in questo momento alcuni detenuti in condizione di grande fragilità sono in situazioni temporanee. Pur consentendoci di parlare con loro, non ci hanno fatto vedere in condizioni sono i locali”, tema che non è dissociato da quello “della loro salute. Questo ci ha profondamente amareggiati. Faremo richiesta anche alla magistratura per poter accedere e per svolgere fino in fondo il nostro lavoro”.

Monni esprime preoccupazione “non soltanto per il profondo degrado, ormai noto, ma anche per le condizioni in cui i sanitari sono costretti a lavorare, con una relazione abbastanza difficile con l’amministrazione penitenziaria”. Solo dentro Sollicciano, ricorda, “lavorano circa 120 sanitari. Sono persone che ogni giorno buttano il cuore oltre l’ostacolo, fanno molto più di quanto sarebbero tenuti a fare per garantire i livelli adeguati di tutela della salute dei detenuti, che sono anche pazienti”. Invece, “non riescono a farsi portare i pazienti negli ambulatori viene preteso che siano visitati nelle celle e questo ci preoccupa anche per la sicurezza stessa dei sanitari e del personale”. “Dopo questa visita torneremo – assicura – perché vogliamo vedere i locali della salute mentale”.