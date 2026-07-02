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Gio 2 Lug 2026
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La pioggia rende Piazza del Campo inagibile, il Palio di Siena rinviato a domani

By Domenico Guarino
Palio di Siena

 Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano è stato rinviato a domani, venerdì 3 luglio. Lo ha annunciato la sindaca Nicoletta Fabio terrà. Stamani a causa della pioggia era stata annullata la provaccia per le condizioni di inagibilità della pista di tufo in piazza del Campo.

Alla fine più della passione potè la pioggia caduta copiosa  nelle ultime ore e che ha reso la pista inagibile. Il palio di Siena dunque si correrà domani e non oggi come da tradizione.

“Abbiamo convenuto per ragioni di prudenza di rinviare il Palio“, ha poi spiegato la sindaca di Siena Nicoletta Fabio le ragioni del rinvio a domani della corsa del 2 luglio proprio a causa dell’inagibilità della pista di tufo dopo la pioggia di stamattina.

“La speranza era di vedere un solleone o un vento propizio che ci consentisse l’effettuazione della Carriera, abbiamo atteso fino all’ultimo”, ha anche detto la sindaca auspicando “che domani si possa ripartire in assoluta tranquillità”.

“Ringrazio tutti coloro che dentro e fuori il Comune hanno svolto il proprio lavoro con competenza e passione guardando il cielo – ha aggiunto – L’intento è dimostrare a noi stessi e al resto del mondo che abbiamo cura della nostra festa”.

 

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