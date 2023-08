Palio di Siena, Giani: “Serve riconoscimento Unesco”. Il sindaco Fabio: “Non è attrazione turistica”

Palio di Siena, serve il riconoscimento Unesco. Lo dice il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine dell’evento di stasera, 16 agosto, quando si correrà il tradizionale Palio dell’Assunta.

“Occorre riprendere l’iniziativa insieme al Comune e al Magistrato delle Contrade, per il riconoscimento del Palio di Siena quale patrimonio culturale immateriale Unesco. Lo merita Siena, lo meritano i suoi profondi valori identitari”, aggiunge Giani.

“L’autentica e accesa passione dei senesi per il loro Palio – ha aggiunto – è un esempio straordinario di tradizione secolare tramandata di generazione in generazione. I senesi con le loro storiche Contrade sono una viva testimonianza di unione tra giovani e anziani; il Palio non è solo una corsa di cavalli ma è molto di più: è amore, tradizione e conservazione dei valori più autentici”.

Sul tema del Palio è intervenuta anche la sindaca Nicoletta Fabio. “Nei giorni del Palio è normale che arrivino turisti per vederlo, ma bisogna ricordare anche che ci sono stati tempi in cui noi senesi abbiamo concesso che fosse attrattivo” per i turisti “ma poi i tempi cambiano e anche i numeri delle persone che vengono a vederlo cambiano”, ha aggiunto. Quindi il sindaco Fabio ha ribadito che l’evento “oggi non è un’attrazione turistica, inoltre il turista frettoloso non fa bene alla città”. Nei giorni scorsi la ministra Santanché aveva detto che fa bene al turismo