Altopascio: morto dopo 10 giorni di coma anziano colpito alla testa da un pugno

La vittima è Luigi Pulcini, 75 anni, aggredito in strada ad Altopascio. Venne ricoverato in gravissime condizioni dopo esser crollato a terra ed aver perso conoscenza. L’aggressore fuggì ed ora è ricercato per omicidio volontario.

E’ morto in ospedale, il giorno di Ferragosto, l’uomo colpito con un pugno in piazza Umberto I ad Altopascio (Lucca) il 6 agosto da un giovane che, secondo una ricostruzione, lo accusava di aver dato un’occhiata di troppo a una ragazza.L’anziano fu colpito alla testa e cadde pesantemente a terra senza più riprendere i sensi. Soccorso con l’ausilio dell’elicottero del 118 è stato trasportato all’ospedale di Cisanello (Pisa) , nei giorni scorsi era stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico a causa di una vasta emorragia cranica.

Il pensionato è morto all’ospedale di Cisanello di Pisa. Non è mai uscito dal coma. Portato in ospedale, venne operato subito d’urgenza per ridurre i traumi cranico-facciali subiti ma le sue condizioni sono rimaste sempre difficili ed è morto dopo 10 giorni di coma. Non è nota l’identità dell’aggressore. Indagini dei carabinieri stanno cercando di individuarlo. Nei giorni scorsi alla caserma di Altopascio si è presentato un 30enne che si è autoaccusato, ma gli inquirenti della procura di Lucca, che coordinano l’inchiesta, non credono alla sua versione e si sono convinti che stia invece tentando di coprire il vero responsabile.

Il 30enne, di origini sinti, si era presentato in caserma ad Altopascio per autodenunciarsi e sarebbe il fidanzato della donna che avrebbe ricevuto l’apprezzamento non gradito. Ma il suo racconto non convince gli investigatori perché è discordante con le immagini delle telecamere e coi racconti degli altri testimoni. Secondo un’ipotesi degli inquirenti, il 30enne starebbe cercando di coprire la responsabilità di qualcun altro e quindi le indagini si sono ampliate alla cerchia degli amici e dei parenti.