Firenze: 5.500 euro di multa per guida senza casco

Protagonista un 19enne che girava a Firenze in scooter senza casco e, per evitare il controllo della polizia municipale, si è dato alla fuga. Rintracciato è stato multato per oltre 5.500 euro, con il taglio di 18 punti di patente e la sospensione del documento di guida.

Quando si dice: un conto salatissimo. Va bene il caldo, va bene la spensieratezza dell’età, va anche bene l’incoscienza ed un pizzico di sbruffonaggine ma alla fine il gioco non è valso la candela. L’episodio, è avvenuto a Firenze lo scorso 12 agosto: una pattuglia del reparto di Rifredi ha intimato l’alt al conducente di uno scooter che trasportava un passeggero senza casco. Per tutta risposta l’uomo ha fatto scendere la persona e si è dato alla fuga, tra l’altro commettendo diverse violazioni per sfuggire agli agenti.

Gli agenti, grazie alle immagini delle telecamere, sono risaliti alla targa, al proprietario e al conducente, un 19enne straniero residente a Firenze. Il mezzo è stato ritrovato stamani parcheggiato proprio di fronte all’abitazione del giovane. Gli agenti hanno quindi suonato e ad aprire la porta è stato lo stesso conducente che ha ammesso quanto avvenuto. Per lui sono scattati svariati verbali, nell’ordine per trasporto di passeggero privo di casco (83 euro con 5 punti decurtati dalla patente), la fuga dopo l’intimazione di alt (sanzione da 87 a 344 euro e 3 punti-patente), transito contro senso il curva (327 euro con taglio di 10 punti patente) e la guida con patente di categoria diversa da quella posseduta: si trovava infatti a bordo di un 150 cc ma in possesso di una patente A1 che autorizza la guida di mezzi fino a 125 cc (5.100 euro di sanzione con fermo del veicolo).

Sempre stamani un minorenne di Firenze alla guida di un ciclomotore, ha impennato in viale Redi all’angolo di via Doni, percorrendo diverse decine di metri su una sola ruota: gli agenti, che si trovavano a pochi metri, lo hanno fermato chiamando il padre del minore per la contestazione delle violazioni, ovvero la guida a velocità non commisurata su intersezione e per aver impennato la ruota anteriore.