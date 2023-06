Viale Redi, eseguito il taglio di 17 pini. Giorgio: “Cercato di evitare disagi”. Ma è polemica

Eseguito il taglio dei 17 pini di viale Redi che aveva fatto discutere nei giorni scorsi. “Dopo tre volte in cui gli operatori avevano cercato di realizzare l’intervento ma erano stati ostacolati e non avevano potuto avviarlo – con un notevole spreco di risorse pubbliche – si è svolto il taglio dei 17 pini come programmato assieme alla questura, con il supporto delle forze dell’ordine e della municipale, che ringrazio”, ha spiegato l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio.

“Abbiamo eseguito l’intervento cercando di procurare meno disagi possibili ai cittadini che, per colpa di chi ha ostacolato più volte i lavori, avevano avuto per più giorni difficoltà di parcheggio dovute ai divieti di sosta. Le operazioni si sono svolte in sicurezza e senza disagi, viale Redi alle 8.30 è stato riaperto alla circolazione”. prosegue Giorgio.

“Adesso – continua Giorgio – inizieranno i lavori per quella parte di viale Redi per ripristinare la rete di deflusso idrico e mettere in sicurezza il tratto, rifare l’aiuola e poi posizionare i nuovi alberi e arbusti che saranno più del doppio di quelli precedenti. Ho sempre detto che i lavori sarebbero stati eseguiti, abbiamo risposto alle osservazioni delle associazioni e dei cittadini, ho partecipato ad un’assemblea pubblica e parlato con i residenti della zona più volte – conclude -. A nessuno piace tagliare degli alberi, e giova ricordare che solo in questo anno ne pianteremo 5.000, ma abbiamo più volte spiegato i motivi dell’intervento, deciso nel 2021, che sono legati alla sicurezza della strada, e spiegato la scelta di procedere anche pubblicamente”.

Non sono mancate però le polemiche a proposito di viale Redi. “È avvenuto quanto le persone temevano. L’intervento di abbattimento di ulteriori pini è avvenuto senza alcun preavviso, in un sabato notte di un lungo fine settimana, dato il venerdì festivo. Il seguito del primo pezzo, avvenuto a fine agosto 2022. Possibile che la valutazione politica sia stata quella di agire quando alcune persone erano magari fuori Firenze. Questa è la risposta data a chi aveva chiesto un incontro e un dialogo. Lo avevamo proposto anche in Consiglio comunale più volte. E lì, lunedì, proveremo a farci dare alcuni dettagli”. Così, in una nota, i consigligeri comunali di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu e Francesco Torrigiani, Giorgio Ridolfi di Sinistra Progetto Comune Quartiere 1.

“Quante forze dell’ordine, quanta municipale, quante auto rimosse e quante sanzioni amministrative hanno caratterizzato questo sabato notte? Lo abbiamo visto con i nostri occhi, ma è bene avere risposte ufficiali – proseguono -. Abbiamo parlato con cittadinanza di viale Redi arrabbiata, esasperata e che si sente presa in giro. In questo modo si allontana la fiducia nelle istituzioni dal territorio. Se un progetto è giusto, perché agire in questo modo? Uno stile di governo segnato da arroganza e dall’assenza di politica, che manda avanti la tecnica e le divise”.