Tramvia, al via operazioni preliminari in viale Giovine Italia

Tramvia – Mentre prosegue la posa dei binari della linea tramviaria per Bagno a Ripoli in viale Giannotti, la prossima settimana inizieranno le operazioni preliminari in viale Giovine Italia. Si tratta, spiega Palazzo Vecchio, dei getti della sede tranviaria, propedeutici alla collocazione delle rotaie.

Dal 14 luglio al 20 agosto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì in orario 21-6 saranno istituiti restringimenti di carreggiata tra via Ghibellina a piazza Piave con una corsia a disposizione del traffico veicolare. Sempre da lunedì 14 luglio (e fino al 19 luglio) è in programma il ripristino dell’asfaltatura sull’incrocio via Valori-viale Matteotti, con chiusura della strada tra via Pier Capponi e viale Matteotti.

Ancora lunedì 14 prenderanno il via lavori relativi alla viabilità alternativa del tratto finale del ponte del Varlungo, lato via Enrico De Nicola. Con la risagomatura dell’aiuola spartitraffico sarà realizzata una corsia che permetterà la svolta su via De Nicola in direzione del centro: durante le lavorazioni saranno in vigore restringimenti di carreggiata sia sul ponte sia su via De Nicola. Saranno invece effettuati di notte i lavori di rimozione del cordolo nel centro della carreggiata su via De Nicola che dovrebbero concludersi entro il 14 agosto.