Maltempo in Toscana, Carrara chiude spiagge e Livorno parchi

A seguito dell’allerta arancione emessa per domani dalla Protezione civile della Toscana per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti a Carrara domani mattina e comunque fino al cessato o ridotto allarme meteo chiuse anche le spiagge e sospeso consumo bevande e alimenti nei dehors. A Livorno chiusi invece i parchi pubblici, dei cimiteri e del canile comunale.

In particolare a Carrara la sindaca Serena Arrighi ha firmato un’ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale dalle 7 alle 13 di domenica 13 luglio e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo la chiusura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere; la sospensione di mercati, manifestazioni sportive e non e spettacoli all’aperto, la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi pubblici cittadini e delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini; la chiusura del Carmi e dell’area archeologica di Fossacava; la sospensione di somministrazione e consumo di alimenti e bevande svolte all’interno di dehors.

Anche il sindaco di Massa Francesco Persiani ha firmato un’ordinanza per la chiusura dei parchi pubblici cittadini e del Parco Fluviale del Frigido, degli impianti sportivi comunali all’aperto e dei cimiteri e che dispone la sospensione delle manifestazioni all’aperto e del mercato ai Ronchi. Ancora, sospesa la manifestazione enogastronomica Street Food, in piazza Bad Kissingen e chiusi gli attraversamenti idraulici sul Torrente Ricortola da via Massa Avenza a via Aurelia Ovest.