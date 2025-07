In video due arrampicati in cima a S.Croce. Apparso su Ig, verifiche in corso

Un’arrampicata estrema sulla basilica di Santa Croce a Firenze. E’ quanto si vede da un video ripreso da lontano e apparso sul profilo Instagram di Welcome to favelas nel quale sono ritratte due persone, una sul retro delle due statue di angeli poste sulla sommità della facciata della basilica, l’altra arrampicata fino in cima alla croce che sovrasta l’opera scultorea. In corso verifiche sulla veridicità delle immagini e, in caso affermativo, su quando e come sia accaduto.

A luglio 2024 un giovane postò su Ig un video che lo ritraeva dentro la Cupola del Duomo di Firenze, raggiunta abusivamente da passaggi interni e poi camminare all’esterno della Cattedrale, a decine di metri di altezza.

“Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile, di estrema pericolosità per chi l’ha compiuto e per la salvaguardia del patrimonio artistico. Attiveremo tutti i controlli tecnici necessari per verificare eventuali danni, riservandoci naturalmente di presentare denuncia alle autorità competenti”. Così’ l’Opera di Santa Croce in merito al video apparso su Ig.

Lunedì sono in programma, da parte dell’Opera di Santa Croce, controlli alla facciata e all’area esterna della basilica per verificare eventuali danni. Su come le due persone ritratte nel video possano aver raggiunto la sommità della facciata, l’ipotesi è che abbiano scalato dall’esterno l’edificio.

L’Opera di Santa Croce di Firenze ha presentato questo pomeriggio ai carabinieri una denuncia, ipotizzando la violazione di domicilio, per la scalata alla sommità della facciata della basilica di Santa Croce ripreso in un video diffusi via social.

Intanto è stato transennato il piano del sagrato della basilica, con esclusione delle porte laterali, in quanto uscite di sicurezza. La decisione è stata adottata in via precauzionale e in vista dei controlli che saranno eseguiti lunedì mattina, salendo in quota con mezzi meccanici, per verificare se l’arrampicata possa aver causato danni. In caso affermativo sarà ampliata la denuncia presentata oggi.