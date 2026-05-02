Marcia popolare contro impianto eolico nell’appennino Mugellano

Il 9 e 10 maggio “mobilitazione popolare” dei Comitati per la difesa dei crinali dell’Appennino Mugellano e della Montagna Fiorentina “dalla trasformazione speculativa in siti industriali eolici”.

“La transizione energetica deve essere ecologica – affermano i promotori – senza consumo di suolo, abbattimento di ettari di foreste sui crinali, senza cementificazione di suolo forestale”, mentre “migliaia di chilometri quadrati già cementificati sono disponibili per le rinnovabili e giacciono inutilizzati a causa della speculazione senza pianificazione”, “l’assedio industriale al Parco Nazionale Foreste Casentinesi non è transizione ecologica, è devastazione ambientale, sociale ed economica”.

La “marcia popolare” è promossa dai Comitati Crinali Liberi dell’Appennino Mugellano, Tess, Italia Nostra Firenze, Comitato Crinali Liberi Londa. Sono invitati amministratori, comitati, associazioni, cittadini. Partenza alle ore 13 del 9 maggio dalla stazione di Contea-Londa (Firenze) e arrivo in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un ‘assemblea pubblica dalle 16 alle 18. La sera salita collettiva, cena e pernottamento in una colonica sul crinale di Croce a Mori. Discesa il 10 maggio dopo con sosta e accoglienza in un’azienda agricola e in una struttura che hanno presentato osservazioni al ‘Progetto eolico Londa’ della società Hergo Renewables, del gruppo Eni.

Questo non è l’unico progetto di pale eoliche che suscita proteste – per l’impatto ambientale dei cantieri di preparazione e installazione e poi per la modifica del paesaggio – nel versante est della provincia di Firenze, sulle alture che dal Mugello salgono fino all’Appennino.