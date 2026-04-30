Incendio sul Monte Faeta, nel Pisano evacuate 300 persone

Sono circa 300 le persone evacuate nella Valle di Asciano, sul versante pisano del monte Faeta dove da due giorni è in corso un incendio boschivo scoppiato in Lucchesia e che oggi alimentato dal forte vento ha raggiunto il crinale ascianese.

Lo ha reso noto il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo per “seguire da vicino l’evoluzione dell’incendio“.

“Voglio ringraziare di cuore – ha detto Mazzeo – tutti i volontari, i vigili del fuoco, gli operatori del sistema antincendi boschivi regionale e della protezione civile che da ore stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni minacciate. Per i cittadini evacuati è stata allestita la palestra di Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme, come punto di accoglienza.

La priorità assoluta è la tutela delle persone e delle comunità coinvolte. Sono ad Asciano per portare vicinanza ai cittadini e per seguire l’evolversi della situazione insieme al sindaco Matteo Cecchelli e alla sua giunta, in costante raccordo con le autorità e con il sistema regionale di protezione civile”.