Controradio Streaming
Gio 30 Apr 2026
HomeToscanaAmbienteIncendio Monte Faeta, sale a 250 ettari la superficie interessata. Attivata Unità...
ToscanaAmbienteCronaca

Incendio Monte Faeta, sale a 250 ettari la superficie interessata. Attivata Unità di crisi regionale

Domenico Guarino
By Domenico Guarino

L’incendio minaccia alcune abitazioni nella valle di Asciano a San Giuliano Terme. Attenzione anche per alcune aree abitate in località Aglietta nel Comune di Lucca

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, alimentato dal forte vento di grecale che ha favorito l’estensione del fronte di fuoco.La superficie percorsa dalle fiamme è salita a circa 250 ettari e l’incendio spinto dal vento ha raggiunto il versante pisano.

Le fiamme dell’incendio  minacciano ora  alcune abitazioni nella valle di Asciano, frazione del Comune di San Giuliano Terme (Pisa) che ha già aperto il Coc – Centro operativo comunale di protezione civile per gestire l’emergenza. Particolare attenzione è rivolta anche ad alcune aree abitate in località Aglietta nel Comune di Lucca.

Proseguono le attività di presidio e protezione da parte delle squadre dei vigili del fuoco e del sistema antincendi boschivi regionale che restano pienamente operative sul posto, con decine di operatori impegnati in modo continuativo e col supporto dei mezzi aerei.

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoComune di PisaStato bradoArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt PeanutsCecilia Del ReMatteo RenziLucille djEike SchmidtLivornoGallerie degli Uffizialtri-podcastRound MidnightRockvillePdCgil

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22