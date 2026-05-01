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Incendio sul Monte Faeta, sale a 800 ettari la superficie percorsa dalle fiamme

Chiara Brilli
By Chiara Brilli

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio sul Monte Faeta ancora alimentato dal forte vento che anche nella mattinata di oggi sta ostacolando le attività di contrasto al rogo.

La superficie boscata percorsa dalle fiamme è salita a circa 800 ettari, con più fronti ancora attivi.
Sono al lavoro decine di squadre del sistema Antincendi Boschivi, impegnate senza sosta nelle aree più critiche e supportate da mezzi terrestri e aerei: 4 Canadair della flotta nazionale ed elicotteri della flotta regionale. A presidio delle abitazioni opera personale dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni aeree e terrestri sono coordinate da direttori delle operazioni di Regione Toscana e delle Unioni di Comuni. Il sistema regionale antincendi boschivi ha operato incessantemente per tutta la notte, ma il forte vento ha alimentato ulteriormente l’incendio portando ad evacuare in via precauzionale circa 3000 persone su Asciano, San Giuliano Terme.

Attivato anche il sistema di protezione civile e sanitario per il supporto ai cittadini e alle persone più fragili nelle evacuazioni. Istituiti posti di blocco per evitare intralcio ai mezzi di soccorso.
 

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