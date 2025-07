Scontro tra auto e moto, 39enne soccorritore della Croce Rossa muore ad Arezzo

Un uomo di 39 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada regionale 71, tra le frazioni di Olmo e il Matto, nel comune di Arezzo.

La vittima viaggiava in sella a una moto che si è scontrata con un’auto nei pressi di di un distributore di benzina. Era un dipendente della Croce Rossa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, e gli agenti della polizia municipale di Arezzo per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti e code per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Nell’incidente ha perso la vita Alessio Rosadi, residente a Pieve al Toppo, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.

Appena ieri ad Arezzo un altro incidente mortale, vittima una donna di 56 anni finita fuori strada in località Stoppe d’Arca, lungo la E78