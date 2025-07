Maltempo in Toscana, proroga codice giallo su costa sud e isole

Maltempo – In Toscana prorogata fino alle 7 di domani su costa meridionale e Arcipelago l’allerta gialla in corso emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale per rischio idrogeologico e temporali forti fino alle 20 di questa sera.

In serata, si spiega dalla Regione, possibili forti temporali nella porzione di mare compresa tra Arcipelago e costa meridionale con possibile interessamento anche della terraferma.

In una nota la Regione precisa poi che “permangono condizioni di forte instabilità meteorologica sulla Toscana. Continuerà a piovere, in alcuni casi a carattere temporalesco. Ma le previsioni sono caratterizzate da un alto grado di incertezza che potrà far variare l’intensità dei fenomeni e, in modo significativo e casuale, la tempistica e la localizzazione degli scrosci. Sulla base di questo quadro, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso la validità del bollettino di allerta emesso ieri, segnalando codice giallo su quasi tutta la Toscana fino alle 20 di questa sera, domenica 13 luglio. L’allerta, con identico codice, si potrarrà fino alle 7 di domani mattina, lunedì 14 luglio, sulle aree costiere meridionali e sulle isole dell’Arcipelago toscano”.

In un’ora, stamani, sono state cinquemila i fulmini sulla costa centro-settentrionale della Toscana e sull’Arcipelago, zona attualmente interessata dalla linea temporalesca. E’ quanto si legge sui social del presidente della Regione Eugenio Giani. “Possibilità di forti temporali anche localmente intensi e colpi di vento. In seguito i temporali tenderanno a trasferirsi sul resto della regione”, si legge ancora invitando alla massima attenzione e prudenza.

Per oggi in Toscana emessa dalla protezione civile regionale un’allerta arancione su costa e sud della regione, gialla su Toscana centrale e sulle zone nord occidentali. A seguito dell’allerta a Carrara stamani chiuse anche le spiagge oltre a parchi e cimiteri e alla sospensione di mercati e manifestazioni all’aperto. Anche a Massa chiusi i parchi e sospesi gli eventi all’aperto e pure il servizio di bus per i bagni al fiume e la Via Vandelli. Stop accesso a giardini pubblici, cimiteri e canile a Livorno.