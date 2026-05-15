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ToscanaCronacaUcciso davanti al figlio, per autopsia insieme concause causato emorragia
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Ucciso davanti al figlio, per autopsia insieme concause causato emorragia

By Raffaele Palumbo

Un insieme di concause avrebbe portato alla massiva emorragia che causò la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa (Massa Carrara).

Un insieme di concause avrebbe portato alla massiva emorragia che causò la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa (Massa Carrara) dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio minorenne: cinque gli indagati di cui tre arrestati, tra loro un 17enne. E’ quanto emergerebbe dall’autopsia, come riportano oggi La Repubblica, La Nazione e il Tirreno, spiegando che ieri è stata depositata la relazione del medico legale incaricato dell’esame.
Secondo le prime informazioni, riferiscono i quotidiani, non si indicherebbe una causa predominante del decesso, indicando tra le concause il pugno sferrato dal diciassettenne, la caduta del 47enne che avrebbe così sbattuto violentemente la testa contro l’asfalto, il calcio che uno dei tre arrestati avrebbe tirato alla vittima quando era a terra.

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