Piombino: 92 milioni per il porto da DL fiscale. Metinvest: “bene fondi su sviluppo industriale”

92 milioni in due anni per il porto di Piombino, 50 milioni per le imprese artigiane e un’esenzione per l’America’s Cup. Sono alcune delle micro-misure contenute negli emendamenti al decreto fiscale approvati ieri sera dalla commissione Finanze del Senato. PD: “primo passo positivo per accompagnare il percorso di reindustrializzazione e di rilancio del porto”

Con l’ok ad una proposta di FdI vengono stanziate risorse pari a 30 milioni per il 2027 e 62 per il 2028 per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino e in particolare per il completamento della banchina nord “in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del pollo siderurgico” finalizzati anche alla “salvaguardia occupazionale”. Sarà il Mit a provvedere alla progettazione tecnico economica e alla realizzazione delle opere in raccordo con il Mimit. Le risorse sono attinte dal fondo per ricerca e sviluppo di tecnologie innovative.

Un altro emendamento sempre di FdI prevede poi l’istituzione di un Fondo con 20 milioni per il 2027 e 30 per il 2028 destinato alle imprese artigiane per concedere “agevolazioni per l’accesso al credito in regime di de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale”.

Approvato anche un emendamento di FdI che in vista dell’America’s Cup di Napoli esenta le persone giuridiche aventi sede legale in Italia costituite nel 2026 dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti “dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all’evento”. Vengono esentati dal pagamento delle imposte anche i redditi degli stranieri che lavoreranno per l’ente organizzatore o partecipanti alla gara. Per chi infine decide di trasferisce la propria residenza in Italia per gli anni 2026 e 2027 i redditi da lavoro dipendente concorreranno alla formazione del reddito complessivo “limitatamente al 35% del loro ammontare”. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha aggiornato il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari “sui passi avanti compiuti per l’investimento Metinvest, anche alla luce dell’approvazione, ieri in Sesta Commissione al Senato, dell’emendamento al decreto fiscale che stanzia 92 milioni di euro di risorse del Mimit per il completamento della banchina nord del porto di Piombino”. Infrastruttura fondamentale, si legge in una nota del Mimit, “per la piena realizzazione dell’investimento industriale previsto dal gruppo nell’area, funzionale alla nuova acciaieria elettrica di Metinvest Adria e alla complessiva reindustrializzazione del polo siderurgico”.

L’intervento “rafforza il percorso già avviato dal Governo con la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale del progetto da parte del Consiglio dei ministri, con la previsione della nomina di un commissario straordinario per accelerarne l’attuazione”.

Nello stesso colloquio, Urso ha poi fatto il punto con Ferrari anche sulla siderurgia a Piombino. Su Jsw Steel Italy, riporta sempre la stessa nota, “nei giorni scorsi è proseguito al Mimit il confronto con l’azienda e le altre istituzioni nazionali e locali coinvolte, con significativi passi avanti nella definizione dell’Accordo di Programma di prossima sottoscrizione che accompagnerà il piano di rilancio dello stabilimento, a partire dagli interventi sul laminatoio ferroviario”.

Inoltre il ministro Urso ha informato il sindaco degli ultimi sviluppi sulla vertenza Liberty Magona “dopo che Trasteel ha formalizzato nelle scorse ore un’offerta vincolante finalizzata all’affitto del ramo d’azienda e alla successiva acquisizione del controllo societario dello stabilimento piombinese. Nel frattempo, l’attuale proprietà sta procedendo al pagamento degli stipendi, anche grazie alle commesse lavorate a Piombino per conto di Trasteel. Per approfondire con tutte le parti gli avanzamenti registrati e valutare i prossimi passaggi alla luce della formalizzazione dell’offerta di Trasteel, il Mimit convocherà a breve un nuovo tavolo di confronto”.

“L’approvazione al Senato dell’emendamento bipartisan al Decreto fiscale che stanzia risorse per le infrastrutture portuali di Piombino (Livorno) rappresenta un risultato significativo e coerente con il lavoro portato avanti dal Partito Democratico in Parlamento nei mesi scorsi. Il nostro ordine del giorno presentato alla Camera impegnava infatti il governo a rispettare integralmente l’accordo di programma, a partire dalla realizzazione della nuova banchina indispensabile per il progetto Metinvest e per lo sviluppo strategico del porto e del polo siderurgico”. Così i deputati toscani del Pd Emiliano Fossi e Marco Simiani.

“Questo stanziamento costituisce un primo passo positivo per accompagnare il percorso di reindustrializzazione e di rilancio del porto”, aggiungono in una nota, “resta comunque necessario completare il quadro degli interventi previsti per il territorio. Piombino e la Val di Cornia attendono infatti ulteriori risorse e misure di compensazione legate alla presenza del rigassificatore, a sostegno delle infrastrutture, delle bonifiche, dello sviluppo produttivo e della competitività energetica dell’area”