Piombino, CdM: operazione Metinvest preminente interesse strategico nazionale

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale per il progetto di investimento estero ‘Piombino Metinvest Adria’. E’ quanto riferisce una nota del Mimit. L’iniziativa “prevede la realizzazione a Piombino di un’acciaieria di nuova generazione a ciclo elettrico, con un investimento di 3,2 miliardi di euro, sostenuto fino a un massimo di 323 milioni di incentivi statali. I lavori partiranno entro il 2026, con piena operatività entro il 2029”.Verrà anche nominato un commissario straordinario “per accelerare la realizzazione del progetto”. Ne abbiamo parlato con il segretario della Fiom Toscana, DANIELE CALOSI