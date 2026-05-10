Bimbo di 5 anni muore al Meyer, era ricoverato per accertamenti

Un bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi al pediatrico Meyer di Firenze dove era ricoverato per sottoporsi ad accertamenti. A darne notizia in serata è l’ospedale fiorentino.

Il piccolo paziente, si spiega, “aveva effettuato valutazioni gastroenterologiche, ricoveri in pronto soccorso e chirurgia pediatrica del Meyer ed “era ricoverato per sottoporsi ad accertamenti, ma nella notte si è verificato il decesso improvviso ed inaspettato”. L’ospedale spiega che “nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia”. La direzione dell’Aou Meyer Irccs “porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso”.